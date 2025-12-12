Roma si muove a Natale, ti sposti GRATIS per tutta la città | metro potenziate e nuove regole ZTL

Un pacchetto straordinario rivoluziona gli spostamenti tra Centro e periferie durante le feste

Roma si prepara al periodo natalizio con un massiccio piano speciale per la mobilità, attivo dal 6 dicembre al 6 gennaio. Potenziamento delle linee metro e bus, tre navette gratuite verso il Centro, un nuovo abbonamento festivo da 10 euro, convenzioni con parcheggi, promozioni sullo sharing e ZTL estese: una rete di misure pensate per fluidificare il traffico in vista dell’afflusso di visitatori, dello shopping natalizio e degli eventi del Giubileo. Nel pieno del piano, l’8 dicembre sono inoltre tornati in servizio i tram.

L’intervento è stato progettato per migliorare gli spostamenti in tutta la città, garantendo maggiore frequenza dei mezzi pubblici e facilitando il passaggio dall’auto privata al trasporto pubblico. Tra le novità annunciate dal sindaco Gualtieri anche l’attesa apertura, il 16 dicembre, delle due nuove stazioni della metro C: Colosseo, collegata alla linea B, e Porta Metronia, entrambe concepite come stazioni-museo.

Metro e bus potenziati: le linee interessate e le date del rafforzamento

Le linee A e B/B1 della metropolitana saranno intensificate nei sabati e nei festivi più critici: 13 e 20 dicembre, 3 gennaio, e nelle giornate dell’8, 14, 21 dicembre, 4 e 6 gennaio. Per i bus è previsto un ampio potenziamento su tutte le direttrici principali verso il Centro e i centri commerciali, sommando gli interventi già attivi per il Giubileo.

Nei giorni feriali e al sabato aumentano le corse di linee strategiche come 23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 83, 85, 87, 105, 118, 246, 492, 495, 792 e 916. Nei giorni del 10, 13, 20, 27 dicembre e del 3 gennaio vengono rafforzate anche le linee 53, 74, 80, 160, 170, 301 e 781.

Nei festivi si replica il potenziamento sulle linee principali, con in più – nelle giornate dell’8, 14, 21, 28 dicembre e del 4 e 6 gennaio – il rafforzamento delle linee 38, 44, 53, 60, 74, 80, 160, 170, 301 e 781.

Navette gratuite, pass speciale da 10 euro e nuove regole ZTL

Cuore del piano sono le tre navette gratuite attive fino al 6 gennaio: Free 1 (Termini – via Nazionale – via del Tritone – largo Chigi), Free 2 (Ostiense – Piramide – Circo Massimo – via del Corso – largo Chigi) e la linea 100 (Porta Pinciana – Villa Borghese), quest’ultima gratuita e in servizio anche nei festivi per tutta la durata del piano.

L’iniziativa è accompagnata da convenzioni per chi sceglie di lasciare l’auto nei parcheggi di scambio: un’ora gratuita nel parcheggio Termini salendo sulla Free 1, sconti nel parcheggio Saba Villa Borghese per chi prosegue con la linea 100 e tariffe agevolate nel parcheggio Atac di piazzale dei Partigiani, capolinea della Free 2.

<pNovità anche sul fronte tariffario con la Christmas Mobility Pass: un titolo speciale da 10 euro, valido tutti i sabati e festivi fino al 6 gennaio, oltre che il 31 dicembre e il 5 gennaio. Include l’uso della rete Atac e dei parcheggi di scambio. È acquistabile fino al 31 dicembre.

Per quanto riguarda la ZTL di Centro, fino al 24 dicembre il divieto ai non autorizzati sarà attivo ogni giorno dalle 6.30 alle 20; dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 6.30 alle 18. A Natale la ZTL non sarà attiva. La ZTL Tridente resterà attiva tutti i giorni dalle 6.30 alle 20, con accesso libero solo il 25 dicembre.

Infine, per chi sceglie servizi di mobilità condivisa, sono previste promozioni dedicate al car sharing di Roma Servizi per la Mobilità e agli operatori privati attivi sul territorio.

Il piano prevede anche modifiche agli orari del trasporto pubblico tra Natale e Capodanno: il 24 dicembre bus, tram e metro si fermeranno alle 21; a Natale saranno attivi dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21. Il 31 dicembre le metro viaggeranno fino alle 2.30 di notte, con diverse linee bus operative oltre la mezzanotte per garantire lo scambio con il servizio metropolitano.

Con l’arrivo delle due nuove stazioni della metro C e con il potenziamento straordinario di tutto il sistema di trasporto, Roma punta a gestire al meglio uno dei periodi più intensi dell’anno, offrendo ai cittadini strumenti più efficienti e un’alternativa reale all’uso dell’auto privata.