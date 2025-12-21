Sembra uno stellato, a Roma c’è un’osteria moderna che sta facendo impazzire tutti | Mangi da Imperatore e paghi da plebeo

Osteria Moderna 7e10: quando la periferia batte il centro

Arrivato al civico 901 di via di Torrevecchia, sali al primo piano e capisci subito che non sei nel solito locale di zona. Qui il traffico resta fuori e si entra in una bolla di tranquillità. L’Osteria Moderna 7e10 accoglie con luci calde, una terrazza coperta spaziosa e una cucina a vista che lascia sbirciare quello che succede ai fornelli. Un ambiente elegante ma senza rigidità, dove ti senti subito a tuo agio.

Il nome è una promessa mantenuta: equilibrio perfetto tra accoglienza e professionalità, tra cucina rassicurante e creatività moderna. Lo staff accompagna l’esperienza con attenzione e calore, senza mai essere invadente.

Il menu che spiazza: dal “Sampietrino” al gelato di spigola

Il menu è tutt’altro che prevedibile. Il pesce è protagonista assoluto, ma raccontato in modo nuovo. Da provare il “Gelato Croccante”: sembra un gelato su stecco, ma è spigola panata al panko con granella di nocciola e salsa di amarena. Un contrasto dolce-salato che sorprende al primo morso. Iconico l’“Omaggio a Roma”: un vero Sampietrino, identico a quelli del centro, realizzato con baccalà mantecato, crema di pomodoro e patate crispy. Un piatto da fotografare prima di mangiarlo.

La qualità della materia prima è altissima. La tartare di gamberi rossi di Mazara del Vallo con crema di topinambur e pera marina è pura eleganza, così come i tacos con tartare di salmone e guacamole, perfetti per iniziare. Tra i primi spicca lo spaghetto ajo, ojo e peperoncino su carpaccio di gamberi rossi: il calore della pasta cuoce leggermente il pesce creando un gioco di consistenze sorprendente. Più avvolgente il “7e10” con crema e granella di pistacchio, spigola e pomodori secchi.

Qui non è solo il cibo a colpire, ma l’esperienza completa. È il posto giusto per una cena romantica, una serata tra amici o in famiglia. I dolci chiudono in bellezza: imperdibili il “Porcino” e la scenografica sfera di cioccolato. Esci con la sensazione di aver scoperto una vera chicca nascosta, che dimostra come l’eccellenza non abbia bisogno di stare in centro.

