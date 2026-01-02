Roma resta la città più cercata per comprare e affittare casa nel 2025: i dati di immobiliare.it

Roma guida le ricerche immobiliari 2025: 7,5% per comprare e 11,2% per affittare. Quartieri top, metro più cercate e seconde case

Anche nel 2025 Roma si conferma la meta immobiliare più desiderata dagli italiani, sia per l’acquisto sia per la locazione. A fotografare la tendenza è l’analisi di Immobiliare.it sulle ricerche effettuate nell’anno appena chiuso: la Capitale concentra il 7,5% delle ricerche per comprare casa (dato stabile sul 2024) e l’11,2% di quelle legate agli affitti, in lieve calo rispetto al 12,5% circa dell’anno precedente.

Roma città più cercata nel 2025: perché la Capitale continua a tirare

Il primato di Roma non è solo un fatto di immagine: pesa la combinazione di opportunità lavorative e amministrative, il richiamo universitario, l’offerta culturale e una domanda che resta alta anche grazie alla spinta turistica e ai grandi flussi interni. Nella classifica generale Roma precede Milano, che raccoglie circa il 4% delle ricerche per l’acquisto e il 6,5% per l’affitto, seguita da Torino con il 2,5% per comprare e circa il 4% per la locazione. Subito fuori dal podio compaiono Genova e Napoli, con posizioni invertite a seconda che si guardi alle vendite o agli affitti.

Sul piano pratico, la pressione della domanda si intreccia con un mercato romano che, secondo i dati di Immobiliare.it, nel novembre 2025 vede prezzi medi di vendita a 3.674 euro al metro quadro e canoni medi a 18,16 euro/mq al mese, con aumenti rispetto a fine 2024. È un contesto che rende la “ricerca della casa giusta” sempre più selettiva, con scelte spesso guidate dal rapporto fra budget, servizi e collegamenti.

Roma città più cercata nel 2025: Centro Storico, Parioli-Flaminio e Salario-Trieste dominano negli affitti

Quando si scende nel dettaglio dei quartieri, Roma e Milano occupano le prime posizioni anche a livello nazionale. Nel comparto affitti, però, la Capitale “fa tris”: Centro Storico primo con lo 0,94% delle ricerche complessive, seguito da Parioli-Flaminio (0,86%) e Salario-Trieste (0,79%). È un segnale chiaro: la domanda premia zone centrali o semicentrali, percepite come più “pronte” per qualità urbana, servizi e posizionamento.

Sul fronte vendite, la vetta è condivisa: Centro Storico di Roma e Città Studi a Milano risultano primi a pari merito (0,92%), seguiti da altri quartieri milanesi come San Siro (0,89%) e Affori-Bovisa (0,86%).

Roma città più cercata nel 2025: San Giovanni guida anche nelle fermate metro, poi Termini e Re di Roma

Un altro elemento interessante dell’indagine riguarda le fermate della metropolitana, spesso usate come “bussola” per scegliere casa. San Giovanni si conferma la più cercata sia per comprare sia per affittare: 1,5% delle preferenze nell’acquisto e 1,8% nella locazione. Dietro, per comprare, spicca Loreto a Milano (circa 1%), seguita da Re di Roma (poco sotto l’1%). Per gli affitti, invece, Termini sale al secondo posto con l’1,4% della domanda complessiva, mentre Loreto scende al terzo (1,1%).

La lettura è immediata: il mercato premia nodi di scambio e aree ben collegate, dove si può ridurre il tempo degli spostamenti e aumentare la “tenuta” dell’investimento o la facilità di trovare inquilini.

Roma città più cercata nel 2025: cosa cercano davvero gli italiani, dal terrazzo alla casa arredata

Le preferenze, nel 2025, confermano una parola chiave: spazio esterno. Per chi compra, il terrazzo resta al primo posto (38% delle ricerche, in lieve calo dal 39,3% del 2024), poi ascensore (27,4%) e balcone (24%). Per chi affitta, la richiesta principale è l’immobile già arredato (40%, in calo dal 46% del 2024), mentre terrazzo e balcone si attestano intorno al 20% ciascuno.

Questi dati aiutano a capire anche le conseguenze sul mercato: se cresce l’attenzione per elementi “premium” (esterni vivibili, dotazioni, contesti serviti), aumenta la distanza fra ciò che molti desiderano e ciò che riescono davvero a sostenere, soprattutto nelle aree più richieste della Capitale.

Roma città più cercata nel 2025: seconde case e Lazio protagonista con i Castelli Romani

Non c’è solo la prima casa. Nel segmento delle seconde case da affittare, il Lazio si conferma in testa grazie ai Castelli Romani, che raccolgono quasi il 12% delle ricerche complessive. Seguono Penisola Sorrentina (5,4%), Valpolicella (5,3%) e Lago di Garda (5,1%). Per le seconde case da comprare, invece, guida il Lago di Garda (6,4%) davanti all’Isola d’Elba (4,8%) e all’Altopiano di Asiago (3,9%).

Il dato sui Castelli Romani racconta un fenomeno ormai strutturale: la richiesta di “respiro” vicino alla città, con tempi di raggiungimento gestibili e un’offerta capace di intercettare sia esigenze turistiche sia formule di locazione medio-lunga.

Roma città più cercata nel 2025: effetti attesi e nodi aperti per il 2026

Il primato di Roma nelle ricerche non significa automaticamente che tutti riescano a concretizzare l’acquisto o il contratto d’affitto, ma indica con forza dove si concentra l’attenzione. Per le istituzioni e per chi opera nel settore, la fotografia di Immobiliare.it è utile perché mette in fila priorità reali: collegamenti, servizi, qualità dell’abitare e disponibilità di immobili “pronti”. Sullo sfondo resta il tema dell’accessibilità economica, soprattutto nelle zone più ambite, dove domanda alta e offerta limitata tendono a spingere valori e canoni.

In altre parole: Roma continua a essere la città “più cercata”, e proprio per questo dovrà misurarsi con la capacità di dare risposte concrete, dai tempi dell’abitare ai costi, senza lasciare indietro chi oggi guarda al mercato con interesse ma fatica a trovare soluzioni compatibili col proprio reddito.