Roma Pride, Rocca dopo revoca patrocinio: “Non tolgono logo? Non manderò i carabinieri”

(Adnkronos) – ''Non manderò i carabinieri a togliere il logo dal sito, facessero come credono. Io ho preso una posizione molto chiara, netta contro l'utero in affitto e la possibilità di accostare la Regione Lazio a quella pratica, stop. Questa è la posizione, c'è poco altro da aggiungere''. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ospite in radiotelevisione su Rtl 102.5 durante 'Non stop news', rispondendo sull'intenzione espressa dal portavoce del Roma Pride 2023 di non togliere il logo istituzionale dalla comunicazione dell'evento nonostante la revoca del patrocinio dalla Regione Lazio. ''Dispiace che sia un'occasione persa per dialogare invece in maniera costruttiva sui diritti civili, in maniera deideologizzata, lo dico anche da persona che a Roma ha contribuito ad aprire la prima casa nazionale che accoglieva ragazzi e ragazze che venivano allontanati da casa perché non accettati dalla loro famiglia per motivi della loro identità sessuale'', ha aggiunto Rocca. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

