Roma Prati, quartiere a luci rosse a 2 passi dal Vaticano

In seguito al triplice omicidio delle prostitute, avvenuto nel quartiere Prati, un grande riflettore ha iniziato a illuminare uno dei quartieri più eleganti della Capitale. Quartiere che il programma di Rete 4 “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano, ha definito come “quartiere dell’eros della capitale”.

Tra escort e droga

Proprio in questa zona i giornalisti hanno cominciato a indagare sul giro di prostituzione del quartiere, dietro il quale in realtà si nasconderebbero traffici illeciti costituiti non solo da escort ma anche dalla droga.

Nonostante l’intera zona sia a conoscenza di ciò che avviene all’interno di questi palazzi, dove abitano principalmente avvocati e commercialisti, nessuno fa nulla per fermare il fenomeno. Infatti, sui siti di incontri ogni giorno vediamo moltiplicarsi gli annunci di donne, provenienti da diversi paesi, che offrono prestazioni sessuali a pagamento, con tutte le fasce di prezzo.

La testimonianza

Il programma, inoltre, è riuscito a mettersi in contatto con diverse escort, in particolare con una che lavora a pochi passi dal luogo dei delitti. La donna ha dichiarato: “In un’ora faccio duecento euro, la clientela è alta e anche i guadagni lo sono”. Infine, ha dato la sua opinione circa il caso delle tre prostitute uccise: “Dopo il Covid la gente è impazzita, molti hanno iniziato a guadagnare meno e, nel frattempo, sono arrivate a farci concorrenze chi lavorava in strada”.

© Riproduzione riservata