Roma, nuovo Open Day CIE sabato 25 e domenica 26 gennaio

Gli Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) continuano con appuntamenti straordinari durante il fine settimana del 25 e 26 gennaio, offrendo ai cittadini un’opportunità unica per ottenere il documento con maggiore comodità. Gli uffici del Municipio XI e gli ex Punti Informativi Turistici di Roma saranno aperti con orari prolungati per agevolare le richieste.

Per il fine settimana, sono previste aperture straordinarie nelle seguenti sedi:

Municipio XI, Via Portuense 579 : operativo sabato 25 gennaio dalle ore 08:00 alle 14:00.

: operativo sabato 25 gennaio dalle ore 08:00 alle 14:00. Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno disponibili sabato dalle 08:30 alle 16:30 e domenica dalle 08:30 alle 12:30.

Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno, a partire dalle ore 9:00 di venerdì 24 dicembre. Le prenotazioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I cittadini sono invitati a presentarsi con la conferma della prenotazione, una fototessera recente, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento di identità.

Per agevolare l’organizzazione, il portale ufficiale degli Open Day offre aggiornamenti settimanali sulle sedi e sugli orari disponibili. Si consiglia di consultare regolarmente la Home Page del sito, dove ogni martedì e venerdì vengono pubblicate le ultime informazioni sugli sportelli attivi.