Roma, nuovo Open Day CIE sabato 22 e domenica 23 marzo

Anche nel fine settimana del 22 e 23 marzo 2025, proseguono gli Open Day dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), con un nuovo programma di aperture straordinarie degli uffici anagrafici municipali e degli ex Punti Informativi Turistici (PIT) per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Open Day CIE, tutti i dettagli

L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici di quattro municipi della Capitale – VIII, IX, XI e XV – nella giornata di sabato 22 marzo. Inoltre, per garantire un servizio ancora più ampio, i punti di rilascio situati presso Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e via Petroselli 52 rimarranno operativi per tutto il fine settimana, con orari estesi anche alla domenica 23 marzo.

Per poter accedere al servizio, è necessario prenotarsi online tramite il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le prenotazioni si apriranno a partire dalle ore 9 di venerdì 21 marzo e saranno disponibili fino a esaurimento dei posti.

Per richiedere la Carta d’Identità Elettronica, i cittadini dovranno presentarsi all’appuntamento muniti della conferma della prenotazione, una fototessera recente in formato cartaceo o digitale su supporto USB, una carta di pagamento elettronico per il pagamento della quota prevista e il vecchio documento di di identità (in caso di primo rilascio, occorrerà un altro documento di riconoscimento valido o la presenza di due testimoni).

Di seguito, l’elenco dettagliato delle sedi e degli orari di apertura straordinaria previsti per il weekend:

Municipi aperti sabato 22 marzo

Municipio VIII – Via Benedetto Croce, 50 | Orario: 8:30 – 15:30

Ex Punti Informativi Turistici (PIT) aperti sabato 22 e domenica 23 marzo

Piazza Santa Maria Maggiore | Sabato 8:30 – 16:30 | Domenica 8:30 – 12:30

Per restare sempre aggiornati sulle nuove date e sedi disponibili per gli Open Day dedicati alla CIE, i cittadini possono consultare il portale ufficiale del Comune di Roma, dove le informazioni vengono aggiornate ogni settimana dal martedì al venerdì.