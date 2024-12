Roma, nuovo Open Day CIE sabato 21 e domenica 22 dicembre

Carta d'Identità Elettronica, richiesta presso gli ex Pit

Tornano gli appuntamenti per richiedere la Carta d’Identità Elettronica nella Capitale: dalla mattinata di venerdì possibili le prenotazioni

Nel weekend del 21 e 22 dicembre, i cittadini romani avranno nuovamente l’opportunità di richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) grazie alle aperture straordinarie di diversi uffici anagrafici e sportelli dedicati. L’iniziativa, ormai un appuntamento ricorrente, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al nuovo documento digitale, riducendo i tempi di attesa e agevolando i cittadini che non riescono a ottenere un appuntamento durante la settimana.

Open Day CIE, i punti aperti

Il programma prevede l’apertura di specifici uffici in due municipi romani e in alcuni degli ex Punti Informativi Turistici (PIT) della Capitale. Nello specifico, le sedi attive e i relativi orari saranno i seguenti:

Sabato 21 dicembre 2024 Municipio X : sede di via Claudio 1, aperta dalle ore 8:30 alle 13:30 . Municipio XIII : sede di via Aurelia 470, aperta dalle ore 8:30 alle 13:30 . Ex Punti Informativi Turistici (PIT) e punto di rilascio di via Petroselli 52 : le sedi di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno operative dalle 8:30 alle 16:30 .

Domenica 22 dicembre 2024 Ex Punti Informativi Turistici (PIT) e punto di rilascio di via Petroselli 52 : le sedi di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperte anche la domenica, ma con orario ridotto, dalle 8:30 alle 12:30 .



Per richiedere la carta d’identità elettronica durante gli Open Day, è obbligatorio prenotare un appuntamento, operazione possibile a partire da venerdì 20 dicembre attraverso il portale ufficiale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le disponibilità sono limitate e soggette a esaurimento, quindi è consigliabile prenotare il prima possibile.

Open Day CIE, cosa occorre

I cittadini interessati devono presentarsi all’appuntamento muniti di:

Fototessera recente (formato conforme agli standard ICAO, come quella per il passaporto);

recente (formato conforme agli standard ICAO, come quella per il passaporto); Vecchio documento d’identità (se scaduto o in scadenza);

(se scaduto o in scadenza); Carta di pagamento elettronico (per effettuare il pagamento della CIE).

Il pagamento della nuova CIE non può essere effettuato in contanti, ma esclusivamente tramite carta di pagamento elettronico. La nuova carta d’identità elettronica è dotata di un microchip che consente l’accesso a numerosi servizi digitali, identificazione online e l’accesso al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Ogni settimana, la lista aggiornata delle sedi e delle aperture straordinarie è disponibile sul portale ufficiale dedicato alla Carta d’Identità Elettronica. Le informazioni vengono aggiornate dal martedì al venerdì e possono variare a seconda delle esigenze e della disponibilità degli uffici. Pertanto, i cittadini sono invitati a consultare regolarmente il portale, in particolare in prossimità delle date degli Open Day.