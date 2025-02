Roma, nuovo Open Day CIE sabato 1e domenica 2 marzo

Continua l’iniziativa degli Open Day dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) nella Capitale. Anche nel fine settimana del 1° e 2 marzo 2025, diversi uffici anagrafici resteranno eccezionalmente aperti per agevolare i cittadini che necessitano del documento.

Open Day CIE, i dettagli

Sabato 1° marzo, sarà possibile recarsi presso gli uffici anagrafici dei Municipi III e V, mentre resteranno operativi per tutto il weekend gli ex Punti Informativi Turistici (PIT) situati in alcune delle principali piazze della città: Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio in via Petroselli 52.

Per ottenere il documento durante gli Open Day, è necessario prenotare un appuntamento, che sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 di venerdì 28 febbraio sul portale ufficiale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. I posti saranno assegnati fino a esaurimento disponibilità, quindi si consiglia di effettuare la prenotazione tempestivamente.

I cittadini che hanno ottenuto un appuntamento dovranno presentarsi muniti diella prenotazione, una fototessera recente (in formato cartaceo o digitale su USB), una carta di pagamento elettronico per il versamento della quota per il rilascio e il vecchio documento di identità.

Open Day CIE, uffici aperti e orari in questo weekend

Municipio III (via Fracchia, 45) – sabato 1° marzo: 8:00 – 13:00

Municipio V (via di Torre Annunziata, 1) – sabato 1° marzo: 8:30 – 15:00

Punti di rilascio in Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e via Petroselli 52:

Sabato 1° marzo: 8:30 – 16:30

Domenica 2 marzo: 8:30 – 12:30

Per rimanere informati sulle aperture straordinarie e verificare eventuali aggiornamenti, i cittadini sono invitati a consultare regolarmente il portale dedicato agli Open Day CIE, dove le informazioni vengono aggiornate dal martedì al venerdì.