Roma, nuovo Open Day CIE sabato 11 e domenica 12 gennaio

Nuovo appuntamento per gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) nel fine settimana dell’11 e 12 gennaio. Gli uffici anagrafici dei Municipi III, V e XI saranno eccezionalmente aperti nella giornata di sabato 11 gennaio, mentre gli sportelli degli ex Punti Informativi Turistici (PIT) di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di via Petroselli 52 garantiranno il servizio anche nella giornata di domenica 12 gennaio.

Open Day CIE: cosa occorre

L’iniziativa, promossa dal Comune di Roma in collaborazione con il Ministero dell’Interno, mira a ridurre i tempi di attesa per ottenere il documento d’identità, offrendo ai cittadini ulteriori opportunità per completare la pratica senza doversi recare negli uffici nei giorni feriali.

Per poter accedere agli sportelli durante gli Open Day è obbligatorio prenotare un appuntamento tramite il portale ufficiale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le prenotazioni saranno aperte a partire da venerdì 10 dicembre fino ad esaurimento disponibilità.

Il giorno dell’appuntamento, sarà necessario presentarsi muniti di una fototessera, una carta di pagamento elettronico per il pagamento delle spese di rilascio (circa 22 euro) e il vecchio documento d’identità.

Open Day, uffici aperti l’11 gennaio

Nella giornata di sabato 11 gennaio, gli uffici anagrafici dei Municipi III, V e XI saranno aperti per il rilascio della carta d’identità elettronica nei seguenti orari:

Municipio III – sede di via Fracchia 45 : aperto dalle 8.00 alle 13.00 ;

– sede di : aperto dalle ; Municipio V – sede di via di Torre Annunziata 1 : aperto dalle 8.30 alle 15.00 ;

– sede di : aperto dalle ; Municipio XI – sedi di via Cardano 135 e via Portuense 579: aperte dalle 8.00 alle 14.00.

Open Day, uffici aperti il 12 gennaio

Per chi non riuscisse a usufruire degli sportelli municipali il sabato, il servizio sarà garantito anche nella giornata di domenica 12 gennaio presso gli ex Punti Informativi Turistici (PIT) e il punto di rilascio di via Petroselli 52.

Ecco gli orari degli sportelli attivi nel weekend:

Piazza delle Cinque Lune , piazza Sonnino , piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti: sabato 11 gennaio : dalle 8.30 alle 16.30 ; domenica 12 gennaio : dalle 8.30 alle 12.30 .

, , e saranno aperti:

Per prenotare un appuntamento, è necessario accedere al portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it). Dopo aver selezionato il comune di Roma e lo sportello desiderato, si potrà scegliere la fascia oraria disponibile.

La procedura richiede:

La compilazione dei dati personali;

La scelta della sede e dell’orario;

La conferma della prenotazione tramite email.

Le disponibilità sono limitate e le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti.