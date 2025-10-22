Roma Nord, treni fermi e rabbia alle stelle | Lavoratori e pendolari in rivolta: “Non ce la facciamo più”

I lavoratori del settore del traporto pubblico sono stufi. Anche i pendolari sono stremati dai disagi che affliggono la capitale.

Il mese di ottobre è abbastanza critico per chi vive nella capitale italiana perché sono stati proclamati vari scioperi soprattutto nel settore del trasporto pubblico. Questo significa che i turisti in questo periodo avranno degli imprevisti da risolvere in tempo reale se vogliono rispettare il tour con le tappe prefissate.

Da premettere che i residenti preferiscono metropolitana, autobus o treno per raggiungere un posto di lavoro o la scuola. In alternativa ci sono le biciclette e anche il sistema del car sicuramente più salutari per se stessi e per l’ambiente.

Tuttavia quando ci sono dei disagi per la circolazione stradale con grande rammarico in tanti prendono l’automobile con la consapevolezza di le sale bloccati nel traffico. Come si può dedurre da ciò che si sta leggendo, sono inevitabili le proteste per questa situazione che sembra non giungere al termine.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che i pendolari avranno difficoltà a spostarsi da un luogo all’altro della città per dei disagi causati dal settore del trasporto pubblico. Se anche tu ogni giorno devi necessariamente prendere il treno allora devi assolutamente leggere l’articolo.

Roma Nord, non sarà possibile viaggiare con il treno

Immagina di regalarti in stazione e prendere il treno per raggiungere il posto di lavoro. Attendi più tempo del previsto e capisci che ci saranno dei ritardi. Cercherai di rivolgerti ai macchinisti e probabilmente non sapranno darti una risposta sensata, anche perché dovranno fare i conti con i cittadini piuttosto arrabbiati.

Molti non capiscono che non dipende da loro, bensì da chi occupa gli alti vertici. Purtroppo la Ferrovia Regionale Roma Nord vive costantemente dei momenti di disagio. Il 14 ottobre, per esempio, tante corse sono state soppresse dal mattino e questo ha alimentato tanta rabbia.

“E’ tempo di risolvere i problemi”

Questi disagi sembra che dureranno ancora a lungo…I treni nuovi tardano ad arrivare e così i lavori raddoppiano per garantire tutte le corsie programmate della giornata. In alternativa vengono proposti degli autobus, però in questo modo non si risolve il problema che sta alla base.

“È tempo di risolvere i problemi a tutti i costi, ma direzionando le nostre giuste lamentele verso i riferimenti corretti”, queste sono le parole riportate dal Comitato “Cotral e Astral non si parlano”. In effetti non si arriva a un compromesso e chi ci va di mezzo sono i lavoratori con dei turni assurdi. Come se non bastasse sono costretti a subire critiche, offese e altro ancora da chi tutti i giorni deve necessariamente viaggiare con il treno.