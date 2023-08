Roma. Municipio IX, presa la gang del Laurentino

“Ringraziamo le forze dell’ordine per il loro duro lavoro e impegno, nelle operazioni che hanno visto il fermo di altri tre minorenni per la serie di aggressioni a esercenti e residenti del quadrante del Laurentino. Un sollievo per tutta la comunità del IX Municipio e anche per i nostri uffici oggetto anch’essi di episodi di violenza. Ci auguriamo che il fermo sia anche la dimostrazione che la violenza non ha futuro. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Saremo sempre più impegnati a lavorare insieme per costruire una comunità forte e resiliente e a creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti”. Così in una nota Titti di Salvo e Augusto Gregori, rispettivamente presidente e vicepresidente del Municipio Roma IX Eur. (Uct/Dire)

Gli agenti della Polizia di Roma Capitale hanno eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di tre adolescenti gravemente indiziati di atti che da tempo stanno seminando il panico nel quartiere. Atti persecutori, sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali. I tre minorenni facevano parte di una banda più numerosa: una combriccola di circa 15-20 ragazzi che nel corso del 2023 avevano preso di mira residenti e negozianti del Laurentino 38, in modo particolare un artigiano, diversi uffici del Comune e una farmacia.

