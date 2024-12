Roma. Mobilità, modifiche per Capodanno: tutto quello che c’è da sapere

Diramate le disposizioni per il trasporto pubblico romano in questi giorni frenetici: il dettaglio delle misure

In occasione delle celebrazioni di fine anno e dell’inizio del 2025, il trasporto pubblico di Roma subirà alcune variazioni per garantire spostamenti più agevoli e una gestione efficiente del traffico. Di seguito, tutti i dettagli per muoversi in città durante la Notte di San Silvestro e il primo giorno dell’anno.

Mobilità, il piano per il 31 dicembre

Bus e tram

Il servizio ordinario termina alle ore 21 , con le ultime corse dai capolinea.

, con le ultime corse dai capolinea. Eccezioni: 13 linee resteranno attive fino alle 2:30 per agevolare gli spostamenti notturni: H, 2bus (Piazzale Flaminio/Piazza Mancini), 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905. La linea notturna N913 sarà attiva dalle 21:00 alle 2:30 .

resteranno attive fino alle per agevolare gli spostamenti notturni:

Metropolitana

Servizio ininterrotto dalle 5:30 del 31 dicembre fino alle 2:30 del 1° gennaio .

dalle fino alle . Dalle 2:30 alle 8 del 1° gennaio, saranno operative le linee bus notturne NMA, NMB, NMB1, NMC e NME, che seguiranno i percorsi delle linee metro A, B, C e Metromare.

Ferrovie

Termini-Centocelle : ultime partenze alle 21:30 (direzione Centocelle) e alle 21:03 (direzione Termini).

: ultime partenze alle (direzione Centocelle) e alle (direzione Termini). Roma-Civita Castellana-Viterbo (servizio metropolitano) e Metromare: ultime corse alle 23:30.

Biglietterie Atac

Chiuderanno alle ore 18:30.

Servizi gratuiti

Per incentivare l’uso dei mezzi pubblici, saranno attive le linee gratuite:

Free1 : collega il parcheggio FS “Piastra Termini” (via Marsala 53) al centro, attiva dalle 9:00 alle 21:00 .

: collega il parcheggio FS “Piastra Termini” (via Marsala 53) al centro, attiva dalle . Free2 : collega il parcheggio Atac Partigiani (Piazzale dei Partigiani) al centro, attiva dalle 9:00 alle 21:00 .

: collega il parcheggio Atac Partigiani (Piazzale dei Partigiani) al centro, attiva dalle . Linea 100: percorre il centro storico (Porta Pinciana – Via Veneto – Tritone – Piazza Cavour – Largo Chigi – Porta Pinciana) dalle 9:00 alle 20:00.

Corse potenziate

Per facilitare gli spostamenti verso il centro e le aree commerciali:

Metro A : servizio intensificato per l’intera giornata.

: servizio intensificato per l’intera giornata. Metro C : corse aumentate dalle 14:30 .

: corse aumentate dalle . Linee bus potenziate: 075, 38, 44, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 913, 916, 990, con maggior frequenza dalle 10:30.

ZTL (Zone a Traffico Limitato)

Diurne (Centro, Tridente) : attive dalle 6:30 alle 20 .

: attive dalle . Notturne (Centro, Tridente, Trastevere): attive dalle 20 del 31 dicembre alle 6:30 del 1° gennaio.

Nel pomeriggio del 31 dicembre, si terrà l’XI edizione della Mooney We Run Rome, una corsa competitiva e non competitiva che interesserà il centro della città. La partenza è prevista dalle Terme di Caracalla con ritorno al Circo Massimo. Le distanze saranno:

10 km competitiva .

. 10 km e 5 km non competitive.

Attenzione ai possibili rallentamenti e modifiche alla viabilità lungo il percorso.

Mobilità, il piano per Capodanno

Metropolitana e ferrovie

Le linee della metro riprenderanno il servizio regolare dalle 5:30 del mattino .

. Per le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e Metromare, servizio ordinario con prime partenze dai capolinea.

Bus e tram

Servizio regolare su tutte le linee.

Servizi gratuiti

Le linee Free1, Free2 e 100 non saranno operative il 1° gennaio.