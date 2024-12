Capodanno 2025: Roma e l’Italia si preparano a festeggiare il nuovo anno tra musica e spettacoli

Il conto alla rovescia per salutare il 2024 è iniziato e in tutta Italia fervono i preparativi per un Capodanno che, come da tradizione, vedrà piazze, palchi e teatri animarsi con concerti, spettacoli e celebrazioni. Da Roma a Palermo, passando per Napoli e Firenze, l’intera penisola si trasformerà in un immenso palcoscenico sotto le stelle.

Il Capodanno al Circo Massimo di Roma

Roma si conferma la regina delle celebrazioni con il tradizionale Concertone al Circo Massimo, dove si esibiranno artisti di rilievo come Gabry Ponte, La Pfm, l’Orchestraccia, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Mariachiara Belardo, Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi. Lo spettacolo inizierà alle 21:30 e accompagnerà romani e turisti fino alle 2 del mattino, con il clou rappresentato dallo spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte.

Un evento che negli ultimi giorni ha acceso polemiche, soprattutto per l’esclusione di Tony Effe (che sarà al Palazzo dello Sport) e la conseguente defezione di Mahmood e Mara Sattei. Nonostante le critiche, il programma promette di unire tradizione e modernità, consolidando il Circo Massimo come cuore pulsante del Capodanno romano.

Le altre capitali del Capodanno in Italia

Reggio Calabria e il Capodanno di Rai1

A Piazza Indipendenza, Reggio Calabria ospiterà nuovamente il celebre show televisivo di Rai1, “L’Anno che Verrà”, condotto da Marco Liorni. Una serata ricca di artisti iconici, dai Ricchi e Poveri ad Anna Oxa, Arisa, Patty Pravo, J-Ax, Romina Power e molti altri, per una festa che sarà trasmessa in diretta su RaiPlay e Rai Radio1.

Palermo e Biagio Antonacci

A Piazza Ruggero Settimo, sarà Biagio Antonacci a guidare i festeggiamenti con un concerto che celebra il suo ritorno a Palermo dopo 25 anni. A seguire, un dj-set di Radio Italia promette di far ballare tutta la piazza.

Catania e il Capodanno di Mediaset

Piazza Duomo a Catania diventerà il palco del Capodanno in Musica di Mediaset, con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi a presentare artisti come Orietta Berti, Umberto Tozzi, Paola e Chiara e molti altri, tra cui i talenti emergenti di Amici.

La musica risuona in tutta Italia

Napoli, Salerno e Avellino

Napoli ricorderà Pino Daniele con un concertone dedicato al grande cantautore, mentre a Salerno sarà Giorgia a salire sul palco. Ad Avellino, il rapper Coez porterà il suo sound per accogliere il 2025.

Firenze, Pisa e Siena

A Firenze, cinque piazze accoglieranno diversi generi musicali, dai Bowland al gospel di The Pilgrims, fino al jazz di Nino Buonocore. A Pisa, gli Elio e le Storie Tese saranno i protagonisti della serata, mentre Siena festeggerà in grande stile con un concerto in Piazza del Campo.

Torino e Genova

Torino ospiterà il trip-hop dei Morcheeba, mentre Genova propone un TriCapodanno con artisti come Alessandra Amoroso e La Rappresentante di Lista.

Un Capodanno per tutti i gusti

Dalle atmosfere rock di Edoardo Bennato a Scandicci, alle sonorità internazionali dei Subsonica a Pescara, il Capodanno italiano 2025 si annuncia come un mosaico di emozioni e suoni. Da nord a sud, l’Italia si prepara ad accogliere il nuovo anno con energia e passione, confermando la ricchezza della sua offerta culturale e musicale.