Roma. Metro B, treno esce dai binari alla stazione Magliana, attivati bus sostitutivi

Per ragioni da accertare un treno della metro B di Roma in partenza dalla stazione Magliana ha dovuto interrompere la marcia. Il convoglio in partenza dalla stazione EUR Magliana, sarebbe sviato poco dopo le ore 12:00. Si è resa dunque necessaria la sospensione del servizio tra Laurentina e Piramide per consentire l’intervento dei tecnici in linea.

Lo svio è un tipico incidente ferroviario, dalle conseguenze più o meno gravi, che riguarda la fuoriuscita di una o più ruote di veicoli dal binario. Può essere dovuto a diverse cause.

Una parte del mezzo fermo alla stazione Magliana sarebbe fuoriuscita dai binari. Il servizio è stato momentaneamente sospeso nella tratta Laurentina-Piramide. I tecnici ATAC sono sul posto al lavoro per ripristinare la circolazione.

Al momento tra i passeggeri a bordo del mezzo non risultano esserci feriti. La linea B è stata interrotta dalle fermate Laurentina fino a Piramide, dove sono state attivate le navette sostitutive di bus. Sulla tratta interrotta è stato attivato un servizio di bus navetta, dice una nota di Atac su Twitter. “Ma gli autobus sostitutivi? Stiamo sotto il sole e nessuno sa niente”, si lamenta una utente sui social.

Le altre linee ferroviarie, inclusa la Roma-Lido, sono attive. Atac si sta adoperando per capire i motivi per i quali il treno è uscito dai binari e sono già al lavoro le squadre per ripristinare il traffico.

“Non si conoscono ancora i motivi ma è lampante come siano necessari i lavori di manutenzione sui binari e sui convogli della linea B: se c’è stato un svio potrebbe essere riconducibile a un guasto tra i binari che potrebbero non aver retto”, ha affermato Andrea Castano del blog Odissea Quotidiana. Disservizi alla circolazione. Bus alternativi da Piramide a Eur: 31, 771, 763, 764, 772, 762, 700 e 070. Per la tratta Piramide – Laurentina è consigliabile usare il bus 30 Express.

Servizio bus navette

Atac ha attivato un servizio di bus navetta lungo la tratta interrotta con le seguenti fermate:

Direzione Piramide:

Laurentina: piazzale esterno stazione/capolinea bus

Eur Fermi: viale Europa altezza via Cristoforo Colombo

Eur Palasport: viale Europa altezza viale Beethoven

Eur Magliana: via di Val Fiorita

Marconi: viale Marconi/stazione

San Paolo: via Ostiense altezza stazione

Garbatella: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino

Piramide: piazzale esterno stazione/capolinea bus

Direzione Laurentina:

Piramide: piazzale esterno stazione/capolinea bus

Garbatella: via Ostiense altezza Ponte Spizzichino

San Paolo: viale Baldelli

Marconi: viale Marconi fronte stazione

Eur Magliana: viale di Val Fiorita

Eur Palasport: viale America altezza viale Beethoven

Eur Fermi: viale America

Laurentina: piazzale esterno stazione/capolinea bus

Utilizzabili anche la ferrovia Roma-Lido tra Piramide ed EUR Magliana e la linea 30 express tra Piramide e Laurentina.

