Roma, mancano i fondi: tagliato il 40% degli aiuti agli alunni disabili

Si chiamano Oepac, operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione. Sono persone altamente specializzate che assistono e supportano nelle attività scolastiche gli alunni con disabilità. Queste figure, essenziali per garantire il diritto alla scuola a tutti, affiancano i nostri bambini a partire dalle scuole dell’infazia; di fatto garantendo una adeguata vita sociale e scolastica a coloro che da soli non ce la farebbero.

A Roma, il Campidoglio ha stanziato nel 2023 un fondo di 89 milioni di euro per pagare le ore di lavoro del personale Oepac. Fondi, che seppur considerevoli, non sono sufficienti a coprire le ore di lavoro per tutto l’anno dei 498 operatori capitolini.

A rimetterci, tant’è, i ragazzi. Si perché i Municipi si trovano costretti a ridurre il servizio, tagliando le ore di lavoro degli operatori e lasciando i ragazzi per ore senza supporto.

Mancano i fondi: tagliato il 40% degli aiuti agli alunni disabili

Dal prossimo lunedì, partendo dal XIV Municipio, gli operatori subiranno un taglio delle ore di lavoro del 40%. Quasi la metà.

Nella nota, diffusa a fine settembre dallo stesso XIV Municipio, si legge: «Nel caso in cui non vi siano ulteriori assegnazioni di fondi sul Bilancio 2024-2026 » si procederà alla rimodulazione delle ore. Insomma, se arrivano altri soldi si ripristinano le ore. Ma se non dovessero arrivare? Che facciamo con questi ragazzi?

A seguito di una manifestazione organizzata per sollecitare il ripristino delle condizioni necessarie per gli operatori e i ragazzi pare sia arrivata una comunicazione.

La nota è firmata dal mini-sindaco del XIV Municipio Marco Della Porta, dall’assessora alla scuola Claudia Salerno e dai consiglieri Ileana Argentin e Andrea Montanari (presidente della commissione municipale scuola). All’interno é scritto che dal Campidoglio sarebbero arrivate rassicurazioni sull’assegnazione dei fondi alla prosecuzione del servizio, già da domani (giovedì 19 ottobre).

Il numero degli alunni che necessitano di supporto è in aumento costante e la scuola fa fatica ad aggiornare i livelli di assistenza. Secondo il Messaggero ” Negli ultimi 18 mesi, il Municipio XIV ha ampliato il servizio di circa il 35% rispetto agli anni precedenti, da 350 a 495 allievi aiutati dagli operatori Oepac, con tutte le conseguenze del caso sui fondi da mettere a disposizione“.

