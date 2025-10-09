Roma low cost, cena completa ti costa solo 10 € | Nel cuore della città mangi come un re

Vuoi gustare le prelibatezze della cucina romana nel centro della città senza spendere cifre esorbitanti? Andiamo a scoprire dove devi recarti.

Immagina di andare nella capitale italiana per scoprire le sue bellezze artistico-culturali. La prima tappa da visitare sarà sicuramente il Colosseo, conosciuto anche come Anfiteatro Flavio dove i gladiatori combattevano per salvare la propria pelle.

Subito dopo senza dubbio la maggior parte dei turisti si reca presso la Basilica di San Pietro e a seguire nei Musei Vaticani per contemplare con i propri occhi la maestosa Cappella Sistina. Il tour prosegue camminando per le strade di una città multietnica come Roma.

A un certo punto si avrà la possibilità di vedere la Fontana di Trevi, una delle più famose del mondo. Gli appassionati di arte e storia dedicheranno qualche minuto in più per cercare su Google tutte le informazioni inerenti a quest’opera d’arte.

Tuttavia bisogna dare spazio anche ai pasti e i più fortunati si imbatteranno in un ristorante che merita di essere menzionato per le sue prelibatezze culinarie.

Nella capitale italiana puoi gustare ottimi piatti a un buon prezzo

“Menù a €10 include: un primo a scelta tra carbonara, amatriciana, cacio e Pepe, lasagna, gricia, bolognese. Oppure pizza scelta tra le classiche più acqua, caffè e pane”, ecco cosa si può leggere nella didascalia del post pubblicato nella pagina Instagram del ristorante ad aprile dell’anno scorso e ha ottenuto ad oggi più di 60.000 like. Nel video l’influencer ha spiegato alla perfezione tutti i piatti che ha ordinato e assicura che si possono leccare i baffi.

“Il ristorante si trova a pochi passi dalla fontana di Trevi…Qui per 10 euro, e non sto scherzando, ti fanno queste padelle di primi piatti romani veramente ottimi. Insieme al primo piatto, che puoi scegliere uno di quelli presenti nel menù, avrai sempre inclusi anche acqua, pane e caffè”. Da premettere che ci sono vini di ottima qualità e dolci prodotti dalla cucina del ristorante. Se sei curioso di scoprire qual è il ristorante allora devi proseguire nella lettura.

“Si può davvero cenare con 10 euro in centro a Roma”

Il ristorante in questione è La panetteria in via della Panetteria 13a/14, premiata da Eccellenze italiane come uno fra i ristoranti migliori in assoluto. Propone piatti della tradizione romana di alta qualità a prezzi accessibili per chiunque.

“Il cibo è arrivato rapidamente e aveva un sapore autentico, con porzioni abbastanza grandi che la finitura era una piccola sfida…Nel complesso si è trasformato in uno di quei posti dove senti di aver ottenuto sia qualità che quantità, un mix raro in una zona turistica”. Questo è solo uno delle recensioni che si possono leggere su TripAdvisor.