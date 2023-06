Roma, Ilaria Rossi conquista l’Elba con “Prospettiva Quadraro”

Da Roma all’Elba, la scrittrice Ilaria Rossi, psicologa e psicoterapeuta, conquista il primo posto alla VI edizione del ‘Premio Internazionale di Poesia Letteratura ArteVisuale Isola d’Elba – Ascoltando i silenzi del mare’, con il racconto lungo ‘Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà?‘.

Il libro edito da Edizioni Setteponti con il quale Ilaria Rossi è arrivata Prima nella sezione Narrativa e Saggistica edita.

L’illustre Giuria, presieduta dal Cav. Prof. Francesco D’Episcopo e dalla poetessa, scrittrice critica letteraria Marina Pratici, ha decretato i vincitori in occasione di una cerimonia di premiazione avvenuta sabato 17 giugno presso il Centro Culturale De Laugier di Portoferraio (Livorno).

Il libro, è ambientato a Roma nella zona di Cinecittà e nasce da fatti realmente accaduti durante la seconda guerra mondiale nell’ambito del Rastrellamento del Quadraro.

Questo episodio diventa un dialogo formativo intergenerazionale in cui sono rappresentati i ruoli ideali di un nonno e una nipote con la voglia di comprendersi.

Una comprensione che passa attraverso un ascolto profondo e un’inclusione ciascuno nel mondo dell’altro: l’uno con l’evento biografico vissuto con il Rastrellamento del Quadraro, e tenuto fino a quel momento segreto, l’altra con il vissuto di una ragazza che soffre di attacchi di ansia e che tenta di trovare il suo spazio nella società attuale, quella post covid.

Riflettendo su quale potesse essere un elemento che accomunava i due narratori l’autrice ha visto nella libertà il valore espressivo che permette di sciogliere i legacci del conflitto con sé stessi.

Libertà, resistenza e resilienza sono al centro di un libro che percorre le vie parallele, una Roma di ieri e una di oggi, che si incrociano in diversi punti con le emozioni e con le cognizioni che si sovrappongono per poi separarsi. La copertina del libro realizzata da Zerocalcare

Ilaria Rossi con “Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà?” premiata anche a Roma

Un successo meritato per un’opera letteraria che il quartiere romano del Quadraro Vecchio ha potuto conoscere in anteprima in occasione di una presentazione al ‘Q44 – Festival della Libertà e della Resistenza al Quadraro’, giunto quest’anno alla sua 79° edizione.

Con la copertina di Zerocalcare e la prefazione della critica letteraria Lia Bronzi, il libro ‘Prospettiva Quadraro – Qual è la libertà?’ è disponibile in tutte le librerie fisiche e online da maggio 2023.

Un riconoscimento importante per Ilaria Rossi, appassionata da sempre di letteratura e che in passato ha prodotto diverse pubblicazioni scientifiche, oltre a curare un personale blog professionale. Docente, non solo all’interno di Università, sulle tematiche legate alla psicologia.

L’attività da psicoterapeuta l’ha condotta, via via, a una scoperta molto profonda dell’esperienza percettiva del vissuto umano, che successivamente è sfociata nella necessità di essere trasformata e messa su carta.

Già con il suo primo romanzo, “La fattoria delle anime” (Edizioni Setteponti, 2021) ha ottenuto numerosi premi, con successo di pubblico e critica, in diversi concorsi letterari.

