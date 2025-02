Roma ha una porta SEGRETA e in pochi lo sapevano | Chi ci passa oltre, non sarà più lo stesso: effetto pazzesco

A Roma basta attraversare una porta per trovarsi in una realtà del tutto nuova. Cogli subito quest’occasione perché ne resterai assolutamente contento.

Roma non è solo la Caput Mundi del passato, ma ha tanto altro da offrire. Oltre alle bellezze storiche e architettoniche, ha anche una delle cucine più buone in assoluto nel mondo.

Infatti non c’è da stupirsi se i turisti approfittano del pranzo e della cena per assaporare i piatti tipici del posto. Tra questi possiamo menzionare gli spaghetti alla carbonara, i rigatoni alla gricia, i bucatini all’amatriciana, tonnarelli cacio e pepe, coda alla vaccinara, saltimbocca alla romana e tanto altro ancora.

La lista è immensa, occorre solo scegliere ciò che fa più piacere alle proprie papille gustative. A tal proposito non mancano degli eventi legati al mondo culinario.

Questi eventi sono resi noti a tante persone anche attraverso l’utilizzo dei social. Non a caso ci sono degli influencer che amano condividere le loro esperienze con i follower. Anche stavolta c’è chi ha pensato bene di ricordare delle date specifiche.

Una realtà inimmaginabile! Basta attraversare una porta

In questo caso è stato pubblicato un video nella pagina Instagram @mercatiniroma circa 2 giorni fa e ha già ottenuto tantissimi like. Ciò lascia presupporre che il contenuto sia piaciuto agli utenti social. In effetti è stato dimostrato che varcando le soglie di una porta si può entrare in un mondo fantastico lontano dal caos tipico della città.

Sicuramente l’esperienza piacerà soprattutto a coloro che amano i piaceri della tavola. Andiamo a scoprire tutti i dettagli per avere le idee più chiare su questo evento che a breve si svolgerà.

“Un’esperienza unica dove puoi trovare pezzi unici”

“Hai mai attraversato questa porta? Roma è piena di angoli segreti e sorprendenti, l’8 e 9 febbraio attraversandola ti troverai nel più caratteristico mercatino di artigianato e vintage, un luogo magico dove storia, creatività e tradizione si fondono. È un’esperienza unica, dove puoi trovare pezzi unici e sentire l’energia vivace della città”, ecco cosa si può leggere nella didascalia del post in questione.

Il tutto si svolgerà presso Garum Museo della Cucina in Via dei Cerchi 87 dalle 10:30 alle 20:00 con ingresso gratuito. Qui è possibile andare alla scoperta di libri antichi e strumenti che hanno fatto la storia della gastronomia. Si trova all’interno di un palazzo dove si dice che fosse ubicato il Lupercale, in cui Romolo e Remo vennero allattati dalla Lupa. Sempre nel sito del museo si può leggere anche che su quelle terre fu fondata anche la Prima Chiesa Cristiana dell’antica Urbe e il Convento di Sant’Anastasia.