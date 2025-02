Festa dei 18 anni a Roma: tanti locali da urlo, opzioni eccezionali e suggerimenti utili per organizzare l’intrattenimento desiderato

L’atteso traguardo dei 18 anni merita una coccola in più, tanto che va valorizzato in un qualche modo, magari optando proprio per uno dei locali in elenco. Quello preferito sarà l’artefice di un momento speciale e unico, ma con un occhio di riguardo alle sue caratteristiche e possibilità di allestimento. Ciliegina sulla torta sono poi i servizi che fanno da contorno e che non devono mancare per completare la memorabile festa 18 anni Roma .

Ecco le location più gettonate e di tendenza che faciliteranno la scelta, grazie alla loro struttura, posizione, originalità e atmosfera. Perché creare l’ambiente giusto significa far divertire tutti e regalare tanta spensieratezza.

Villa Majestic – Zona Grottarossa

Maestosa, raffinata e spettacolare, Villa Majestic accoglie meravigliosi eventi privati e quindi anche i vari compleanni. È molto antica, anche se non sembra esternamente, ma invece risale al 1600. Dopo una ristrutturazione e rivalutazione totale, la dimora ha cambiato look diventando classico moderna. La sua avvenenza si mescola all’ospitalità per creare un ambiente ampio e personalizzabile. Non c’è un angolo del suo giardino maestoso, presso la piscina blu o nel suo interno dai dettagli eleganti, che non sia curato e valorizzato. Il primo impatto è di sicuro effetto e il resto della location ancor di più.

Villa degli Orazi – Zona Appia

Circondata da giardini perfetti, roseti e alberi secolari, Villa degli Orazi risplende di una luce particolare e singolare. La sua unicità e bellezza sfiorano l’impossibile tanto è leggiadra e sublime. Offre la possibilità di organizzare la festa 18 anni a Roma sia al chiuso che outdoor per festeggiare in qualsiasi stagione dell’anno. Qui lo spazio non manca di sicuro e i dettagli sono incantevoli, basti pensare alla sua piscina con uno splendido mosaico sul fondo, ma anche la veranda con vetrate, i vari gazebi e la postazione bar in legno che rendono gli esterni adatti per un compleanno irripetibile. Poi, con dei palloncini brillanti e una scaletta musicale sapientemente mixata da un bravo dj, la buona riuscita di qualunque tipo di evento privato sarà un successo strepitoso.

Mr Barry – Zona Trastevere

Se si preferisce invece un luogo colorato, ricco di stile e quasi come un salotto musicale, Mr Barry è il locale giusto per qualsiasi evento privato, compresi i compleanni dei 18 anni o per una qualunque serata in compagnia. È affascinante e ricercato con i suoi divanetti comodi, il palco, bancone bar, angoli più soffusi oppure maggiormente illuminati. Il tutto accompagnato da un pavimento in parquet chiaro davvero notevole. Le possibilità per fare festa al Mr Barry sono infinite dato che troveremo non solo una selezione musicale di tendenza con dj set, ma anche cocktail vistosi e piatti prelibati, oltre a musica dal vivo con le band più in voga. Numerosi quindi sono le sale o salette ben attrezzate dove organizzare senza problemi la festa. In effetti in un locale simile non c’è bisogno di aggiungere molto altro, sarà sufficiente un catering per il buffet e scegliere, volendo, il gruppo musicale o un piccolo spettacolo.

Club 79 – Zona Termini

Ed eccoci arrivati al Club 79, ricco, originale e super attrezzato. Se si vuol provare la cucina romana in occasione di un diciottesimo, questa location è l’alternativa perfetta. Moderno e seducente si snoda fra elementi stilizzati e volte antiche dai mattoncini a vista. Stellare è l’impianto luci come quello sonoro per fare festa insieme, divertirsi e prima o dopo gustare piatti sfiziosi. Con un ascensore si arriva all’interno dove è stato collocato un guardaroba automatizzato. Poi il locale propone 3 postazioni bar, palco e dj set. Eh si, questa è proprio una bella soluzione. Quella da prendere in considerazione quando le idee o le preferenze sono poche e magari non precise.

Vigna dei Casali – Zona Tuscolana

Ma l’imbarazzo della scelta continua con Vigna dei Casali, attraente location dove poter allestire il proprio compleanno. Semplicemente adorabile sia all’aperto che al chiuso la bella dimora si offre per qualsiasi evento privato perché completa e generosa negli spazi e negli arredi. Il suo stile particolare la contraddistingue, oltre a proporre un’area verde curata, zona giochi, sale interne e campo da golf. Ecco un’altra bella alternativa per festeggiare i 18 anni.

Sporting Club Parco De Medici – Zona Eur

Tra gli eventi a Roma spicca lo Sporting Club Parco De Medici singolare e raffinato, è adatto per eventi di qualunque genere. Accoglie centinaia di persone per intrattenimenti esclusivi. Con una piscina e una pista da ballo enormi e gazebi qua e là, la vasta area esterna si colora di luci tra le fronde di alti alberi e siepi. Diverse sono le postazioni bar, per il dj e per un buffet goloso, oltre a musica dal vivo e animazione. Qui si svolgono eventi mondani di un certo rilievo grazie alla competenza e professionalità del personale e al tipo di location in se stessa, così invitante e chic. Conclude l’offerta un ampio parcheggio custodito.

Se per un attimo pensiamo allo Sporting per il proprio compleanno dei 18 anni sarà bello immaginare gli amici e i parenti invitati al ricevimento comodamente seduti in una delle tante zone proposte o ancor meglio ai bordi della luccicante piscina. Esultanti e con sguardi compiaciuti, gli ospiti trasformeranno il gioioso intrattenimento in un’esplosione di sorrisi e applausi.

Palazzo Ferrajoli – Zona Centro

Palazzo Ferrajoli riassume arte, cultura, divertimento, stile ed eleganza. Per una festa dei 18 anni dai risvolti più pacati e sofisticati questo palazzo in zona centro storico saprà donare un’accoglienza e un’ospitalità super accattivante. Un luogo d’altri tempi che sapientemente allestito per un compleanno spazza via anni di storia e dal passato riemerge ad un presente festaiolo eccezionale. Infatti non bisogna lasciarsi intimidire di fronte a tanta esuberanza, ma cogliere i dettagli più belli e con il naso all’insù per ammirali tutti, vivere una festa allegra e mozzafiato. È un palazzo nobiliare con tante stanze: sala dei gigli, sala rossa, sala colonna, sala Pio IX, sala del pianoforte, e poi postazione bar e numerosi tavoli in stile dell’epoca. Tradurre un sogno in realtà non è cosa da poco e con il Palazzo Ferrajoli si può fare.