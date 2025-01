Roma guida il mercato immobiliare: centro storico e Castelli Romani in cima ai desideri

Roma continua a dominare il mercato immobiliare italiano. La Capitale, da sempre ambita sia per la vendita che per la locazione, si conferma leader assoluta secondo la ricerca “Immo Wrapped” di Immobiliare.it. Con il 7,5% delle ricerche di acquisto e ben il 12,6% di quelle di affitto, Roma si pone saldamente al primo posto, distanziando Milano, che segue al secondo gradino con il 4% delle ricerche di compravendita e il 7,7% per gli affitti. Torino si posiziona al terzo posto, consolidando il suo ruolo di protagonista nel Nord Italia.

Il cuore della Capitale: il centro storico

La centralità di Roma si manifesta non solo a livello cittadino, ma anche nella micro-geografia dei quartieri. Il centro storico domina sia le preferenze per l’acquisto (1% delle ricerche totali) sia per l’affitto (1,1%). A seguire, i Parioli (1%) e Bologna-Nomentano (0,9%), aree che coniugano eleganza, comodità e ottimi collegamenti. Per chi cerca una casa vicina alla metropolitana, San Giovanni è la fermata più ambita, con il 1,5% delle ricerche per l’acquisto e l’1,8% per l’affitto, seguita da Re di Roma e Termini.

Caratteristiche delle abitazioni: terrazzi, balconi e arredi

Gli utenti che cercano di acquistare una casa a Roma hanno priorità chiare: il terrazzo è il must have, desiderato dal 39,3% degli acquirenti, seguito dall’ascensore (27,3%) e dal balcone (22,5%). Sul fronte degli affitti, invece, la casa arredata è il requisito più ricercato (46,4%), seguita dal terrazzo (19,5%) e dal balcone (17,2%). Queste tendenze riflettono una crescente attenzione al comfort e alla vivibilità degli spazi, soprattutto in un contesto urbano dove ogni metro quadro ha un valore significativo.

Seconde case: Castelli Romani protagonisti

Non solo prima casa. Roma e i suoi dintorni si distinguono anche nel segmento delle seconde case. I Castelli Romani, con il loro mix di storia, natura e tranquillità, conquistano il terzo posto tra le località turistiche più ambite per l’acquisto, con il 2,6% delle preferenze, dietro l’Altopiano di Asiago (3,6%) e il Lago di Garda (3,3%). Ma è nella classifica delle case per le vacanze in affitto che i Castelli dominano, raccogliendo quasi il 12% delle ricerche totali, superando mete iconiche come la Penisola Sorrentina e la Valpolicella.

Un mercato in cerca di “affari” e “investimenti”

La ricerca mette in luce anche una crescente attenzione al portafoglio: le parole “opportunità”, “affare” e “investimento” sono sempre più frequenti nelle query degli utenti, con incrementi rispettivamente del 115%, 72% e 68%. Questo trend evidenzia un’utenza sempre più interessata a cogliere occasioni interessanti, sia per uso personale sia per finalità di investimento.

Dal fascino unico del centro storico alla qualità della vita offerta dai quartieri residenziali, passando per le opportunità legate al mercato delle seconde case, la Capitale rimane la regina indiscussa del mercato immobiliare italiano.