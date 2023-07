Roma, guasti sulla metro A: servizio sospeso tra Ottaviano e Battistini

(Adnkronos) – Servizio sospeso sulla metro A, più nello specifico da Battistini fino a Ottaviano. Atac ha informato i viaggiatori che a causa di un buco di alimentazione elettrica da rete esterna ha dovuto momentaneamente sospendere il servizio della metro A per riconfigurare il sistema di alimentazione elettrica, isolando alcuni gruppi di alimentazione. I tecnici Atac stanno lavorando presso l’impianto in località Cipro per ridurre al massimo i tempi della limitazione. Sono già stati attivati i servizi sostitutivi di superficie. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata