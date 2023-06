Roma, giovane Guardia Giurata muore in servizio in un incidente d’auto

Il mondo delle guardie giurate si sveglia tristemente poiché a Roma stanotte una giovane Guardia dell’ Italpol, azienda italiana leader nel campo della fornitura di servizi di vigilanza, è morta in servizio in un incidente d’ auto dopo lo scontro frontale con un autocompattatore dello smaltimento rifiuti Ama. L’autocompattatore, definito anche comunemente con il solo nome di compattatore, è un veicolo per la raccolta dei rifiuti attrezzato per compattarli al suo interno, spesso provvisto di un sistema di aggancio cassonetti.

Condoglianze dal Presidente Angpg

Immediate le condoglianze da parte del Presidente dell’Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate (ANGPG), Giuseppe Alviti, noto attivista sindacale e divulgatore sociale, che si stringe attorno alla famiglia del “caro collega deceduto” e chiedendosi se avrebbe potuto essere una morte evitabile, risposta questa che si potrà avere e verificare dopo le esatte rilevazioni della dinamica dell’ incidente.

L’Angpg è l’Associazione nazionale di categoria che rappresenta e tutela gli interessi delle Guardie particolari giurate in Italia.

“Da sempre l’ Angpg si batte contro i carichi eccessivi di lavoro e orari straordinari cui sono sottoposte le GPG. Un saluto al nostro ennesimo collega volato in cielo e che ci protegga da oggi un nuovo angelo. Ciao Cristiano”, ha chiosato il Presidente Dott. Giuseppe Alviti.

