Roma, epatite pediatrica acuta di origine sconosciuta: il bambino è grave

Un caso di sospetta epatite acuta pediatrica di origine sconosciuta si sarebbe verificato nelle scorse ore a Prato. La notizia ufficiale arriva dalla l’Asl Toscana Centro. Il bambino, di 4 anni, che avrebbe contratto l’infezione è stato portato in ospedale ieri pomeriggio, 21 aprile. In seguito è stato trasferito all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Bambino con epatite acuta: forse quattro casi in Italia

Si tratta di una patologia molto aggressiva che colpisce i bambini sotto i dieci anni, e per la quale si sono verificati diversi casi in Europa. Secondo i sanitari c’è la possibilità di ricorrere a un intervento di trapianto di fegato.

Sarebbero oltre cento i casi nel Regno Unito da gennaio, nazione con il numero maggiore. In Italia ci sarebbero 4 casi sospetti. Il professor Giuseppe Maggiore, primario di Epatogastroenterologia e Nutrizione dell’ospedale Bambino Gesù, spiega: “Il quadro è molto aspecifico ed è necessario restare cauti, usare le pinze”. E per questo, nel nostro paese, “la società di epatologia ha avviato una survey”, aggiunge Maggiore.

In Italia, dove ci sono casi sospetti ma non confermati dell’infezione, è partita un’indagine in tutti i centri epatologici pediatrici italiani, per valutare l’eventuale aumento di casi di epatiti acute con cause sconosciute. Lo fa sapere Il fatto quotidiano.

