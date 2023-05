Roma e rifiuti, lo sfogo social di Alessandro Gassmann

Non le manda certo a dire Alessandro Gassmann quando parla della sua Roma, piena di rifiuti e sporca.

L’attore ha fatto discutere nelle scorse ore per un tweet. In primo piano un cesto portarifiuti completamente colmo. La foto, già abbastanza emblematica della situazione dei rifiuti al collasso a Roma, è accompagnata dallo sfogo dell’attore.

“Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti”.

Roma, non solo rifiuti le segnalazioni di Gassmann

Non deve stupire il tweet di Gassmann, scorrendo nella sua bacheca infatti sono molte le segnalazioni del degrado in cui imperversa la Capitale; l’incuria dello stadio Flaminio con una foto dello stesso contornato da erbacce e la frase: “ Stadio Flaminio, in centro a Roma da un decennio così… una vergogna”. Pubblicato dallo stesso attore il 24 maggio scorso.

Più indietro, al 9 maggio un vicolo di Roma con scritte fatte con lo spray fa da cornice al tweet “Buona serata terrestri. Roma, la devastazione eterna”.

Ma Aessandro Gassmann usa il suo profilo anche per sensibilizzare sul cambiamento climatico e le devastazioni che esso comporta in tutto il mondo, Emilia Romagna compresa.

Insomma una figura pubblica che spesso si fa portavoce di battaglie di civiltà.

Billy, l’ultimo film di Gassmann al cinema in questi giorni

Alessandro Gassmann è impegnato anche nella promozione del suo ultimo lavoro, per la regia d’esordio di Emilia Mazzacurati: Billy.

Billy (19 anni) è un ex bambino prodigio che a 9 anni ha inventato e condotto un podcast di musica di successo. Oggi vive con l’eccentrica madre Regina, è segretamente innamorato di una sua vicina di casa, frequenta solo bambini fra gli 8 e i 12 anni e non sa cosa fare della sua vita. Finché non incontra il suo idolo d’infanzia, Zippo, un rocker scomparso da anni interpretato appunto da Gassmann. Le loro similitudini li porteranno a trovare un modo di affrontare la vita.

*immagini dai social dell’artista

