Roma, è la città delle illusioni ottiche in Italia | Qui ce ne sono ben 4, non le avevi mai notate ma ora ti mandano in tilt

Se ti rechi nella Capitale italiana nei prossimi giorni non puoi assolutamente perdere queste occasioni dedite alle illusioni ottiche. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Roma è una delle città più visitate in assoluto, soprattutto per le sue bellezze artistico-culturali. Allo stesso tempo accontenta le esigenze di tutti, anche di chi va alla ricerca dell’insolito.

D’altronde è ben risaputo che a Roma c’è davvero di tutto, dunque non resta altro da fare che cercare i posti più impensabili da vedere di persona.

A tal proposito è stato pubblicato un posto sul profilo Instagram @_marilix_ in cui l’influencer ha voluto mostrare ai follower dei luoghi alquanto curiosi da visitare. Il post è piaciuto a più di 2.000 persone, chiaro segno che è piaciuto il contenuto.

Alcuni di questi sono del periodo rinascimentale e barocco, famosi per gli effetti ottici. Essi sono il risultato del lavoro di esperti dell’arte. Andiamo a scoprire quali sono.

Posti imperdibili da visitare nel cuore di Roma

“Galleria prospettica del Borromini all’interno della Palazzo di Spada – la galleria misura solamente 8,82 m ma sembra essere ben più lunga, circa 35! Questa illusione è data da una serie di trucchi architettonici, come l’abbassamento del soffitto, la diminuzione della dimensione delle colonne dei quadrati del pavimento…Il tutto per creare una prospettiva ingannevole allo spettatore che osserva da lontano”. Infatti è uno dei massimi esempi di illusionismo barocco del 1653 voluta dal Cardinal Bernardino Spada.

A seguire: “La cupola della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola – entrando dall’ingresso principale dipinta! Spostandosi nello spazio della chiesa osservando la cupola della nuova prospettiva diversa, si noterà l’illusione”. Andiamo a scoprire le altre 2 mete da prendere assolutamente in considerazione. Infatti questo è stato l’intento del pittore Andrea Pozzo: realizzare dei dipinti con un effetto ottico tali da stupire i visitatori.

Esempi di arte rinascimentale e barocca

“Le colonne di Piazza San Pietro risulteranno sempre disallineate, ma posizionandosi in uno dei due fuochi dell’ellisse (quindi in corrispondenza del cerchio sul pavimento da uno o dall’altra parte della piazza) queste magicamente appariranno allineate, come se esistesse solamente una sola finale di colonne“. Anche in questo caso abbiamo un esempio di architettura urbanistica barocca con 284 colonne e 88 pilastri con 96 statue in marmo.

Infine: “Osservando per un microscopico buco di una serratura, appare in tutta la sua maestà il Cupolone di San Pietro, grazie a questo tunnel visivo la sensazione è quella che invece sia molto più vicino”. Michelangelo Buonarroti ne concepì la struttura, ma fu Giacomo della Porta a completarla. 133 metri di altezza, questa struttura rinascimentale ha un panorama pazzesco.