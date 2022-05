Roma, due incendi in un’ora

Non è ancora iniziata del tutto la stagione estiva a Roma che già a causa del gran caldo e del vento cominciano a divampare i primi incendi nella capitale.

Primo incendio: zona Eur

Il primo incendio è avvenuto nella zona Eur di Roma, in un’area verde nei pressi di via Cesare Pavese. Dalle ore 15:00 i vigili del fuoco tentano di spengere l’incendio che nel frattempo ha divorato gran parte della vegetazione dell’intera zona. Le fiamme hanno continuato la loro corsa raggiugendo anche i dintorni delle abitazioni.

L’incendio risulta ben visibile anche dalla sede dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Sul posto per le operazioni di spegnimento le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento dell’Eur e i vigili urbani.

Il secondo incendio Testaccio

Il secondo incendio invece è avvenuto verso le 13:00, quando un camper e un’auto ferme in zona Testaccio hanno preso fuoco, e in pochi minuti le fiamme sono aumentate. Dopo aver spento le fiamme i vigili del fuoco hanno segnalato che le fiamme sono iniziate a divampare dal camper per poi estendersi alla Fiat Punto, regolarmente in sosta. Al momento non risultano esserci feriti.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le probabili cause degli incendi.

