Roma, danneggia auto in sosta e spara a passante

Una domenica quanto mai movimentata quella che hanno vissuto i residenti di Tor De Schiavi a Roma, lo scorso 17 dicembre.

Un peruviano di 49 anni era in strada a danneggiare liberamente le auto parcheggiate; un passante accortosi della cosa lo ha rimproverato ed è finito in codice rosso al Policlinico Casilino.

Il 49enne infatti, infastidito dal rimprovero dell’uomo ha estratto una pistola e sparato tre colpi ferendo la vittima e danneggiando altre automobili intorno. A raccontare la notizia il quotidiano RomaToday.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era ubriaco nonostante il fatto sia accaduto intorno alle sette del mattino. In questo stato di alterazione dovuto all’alcol l’uomo ha iniziato a danneggiare le automobili parcheggiate a calci.

Ammonito dai clienti che in quel momento facevano colazione al bar vicino, il peruviano ha dapprima lasciato il luogo per poi tornare armato.

Tre i colpi esplosi, uno dei proiettili ha colpito un residente che, ricoverato in codice rosso al policlinico Casilino, è stato operato d’urgenza e non è in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno rintracciato e arrestato l’uomo che intanto cercava di scappare ancora impugnando la pistola. Dovrà rispondere di danneggiamento e tentato omicidio.