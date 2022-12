Roma, condannato rapinatore di Francesca Costa, lei: “A La Spezia posso girare con il Rolex”

Francesca Costa era stata derubata dell’orologio nella strade della Capitale, due anni fa circa. Dopo aver riconosciuto il suo rapinatore, la mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, ha contribuito a farlo condannare a 5 anni e 6 mesi, confermando che si trattava proprio dell’imputato presentato davanti a lei dai giudici. Lo riporta Il Messaggero.

Rapinatore di Francesca Costa condannato a 5 anni e 6 mesi

Era la primavera 2019 quando in viale dell’Aeronautica, Costa, che solo un mese prima aveva subito anche il furto della sua auto, una Bmw, nel garage condominiale, è stata avvicinata da due uomini su uno scooter con il volto scoperto che l’hanno minacciata e le hanno sottratto borsa e Rolex.

“I ladri erano due, uno mi ha tenuto per la spalla e l’altro mi ha pestato il piede. Mi hanno tolto l’orologio, uno mi ha detto: “Stai zitta, altrimenti ti sparo” aveva raccontato molto scossa.

Costa aveva anche commentato: “A La Spezia non succedono queste cose, posso girare anche con un Rolex. Mi avevano consigliato di uscire senza orologi di valore ma non è giusto: se non posso mettermi ciò che voglio non mi sento di vivere libera. Anche se l’importante, in questi casi, è sopravvivere”.

Già, “l’importante è sopravvivere”, anche per chi un Rolex non sa neppure come sia fatto.

Comunque giustizia è fatta, e questo è doveroso nei confronti della vittima, per la sicurezza della città e in virtù dell’ordine e della legalità.

