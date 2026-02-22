Roma centro blindato: arresti e denunce contro borseggiatori, truffatori e abusivi

Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Colosseo, corso Vittorio Emanuele II: il cuore di Roma è stato teatro di un servizio straordinario dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro che ha portato a nove arresti e cinque denunce. Un’operazione mirata, disposta secondo le direttive del Prefetto Lamberto Giannini e condivisa nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con un obiettivo preciso: fermare borseggiatori, truffatori e fenomeni di abusivismo che colpiscono residenti e visitatori.

Stretta nel cuore di Roma contro i furti ai turisti

Il primo intervento è scattato in via del Corso, dove un 42enne iracheno è stato bloccato subito dopo aver rubato due cellulari a turisti israeliani all’interno di un negozio. A Fontana di Trevi e in Largo Gaetana Agnesi quattro persone sono state arrestate in flagranza mentre sottraevano con destrezza portafogli e smartphone a una turista inglese e a una francese.

Scene analoghe sul bus 64, linea nota per l’elevata presenza di visitatori diretti verso il Vaticano. Due uomini, un ucraino e un georgiano, sono stati fermati dopo aver sfilato il portafoglio a una passeggera italiana. In Largo Magnanapoli due cittadini algerini hanno rubato lo zaino a una giovane turista cinese: anche in questo caso arresto immediato e refurtiva recuperata.

Colpite le bande di borseggiatori attive nei monumenti simbolo

L’azione dei militari ha permesso di intercettare gruppi organizzati che operavano nei punti più affollati del centro storico. Le cosiddette batterie si muovevano con rapidità, approfittando di distrazioni e affollamento. Il recupero integrale dei beni sottratti ha consentito di restituire alle vittime documenti, contanti e dispositivi elettronici, limitando i disagi.

Parallelamente è scattato il controllo contro il gioco illecito. A Fontana di Trevi quattro cittadini romeni sono stati denunciati per truffa ed esercizio del gioco d’azzardo mentre gestivano il “gioco delle tre campanelle”. Sequestrati 840 euro e il materiale utilizzato. Per loro anche ordine di allontanamento per 48 ore e sanzione amministrativa.

Abusivi e violazioni: sanzioni e allontanamenti nel centro storico

In via dei Fori Imperiali un uomo è stato sanzionato per 400 euro per esercizio abusivo della professione di guida turistica. Provvedimento di allontanamento anche per lui. Un 26enne è stato denunciato per aver violato il divieto di accesso all’area urbana cui era sottoposto.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma; alcuni trasferiti nel carcere di Rebibbia su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’operazione rappresenta un segnale chiaro sul presidio del centro storico di Roma, dove sicurezza e tutela dei visitatori restano priorità quotidiane.