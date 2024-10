Roma Capitale vince il Best Digital City Branding agli NC Digital Awards

Roma Capitale è stata protagonista di un prestigioso riconoscimento in occasione degli NC Digital Awards 2024, uno degli eventi più rilevanti nel panorama della comunicazione digitale in Italia. A Milano, di fronte a una giuria composta da oltre 50 grandi aziende investitrici nel settore, la capitale d’Italia si è distinta ottenendo il Best Digital City Branding, un premio che valorizza l’eccellente lavoro svolto nella comunicazione digitale multicanale. Il riconoscimento è un segno tangibile dell’impegno costante della città verso un futuro sempre più interattivo e tecnologicamente avanzato.

Il premio è stato consegnato durante una cerimonia di gala a Cecilia Del Guercio, responsabile della Comunicazione della Segreteria del Sindaco di Roma, e a Pierluca Tagariello, direttore della Comunicazione Istituzionale di Roma Capitale. Entrambi, visibilmente emozionati e fieri del traguardo raggiunto, hanno sottolineato l’importanza di una trasformazione radicale nel modo in cui le istituzioni comunicano con il pubblico. “Siamo molto contenti di ricevere questo riconoscimento, è la prova che anche le istituzioni possono comunicare in maniera innovativa e contemporanea. La comunicazione pubblica è spesso ancora percepita come analogica, cartacea e vecchio stile. Invece noi oggi siamo in grado di sfruttare tutti gli strumenti più attuali offerti dalla tecnologia e dal marketing per interagire con i cittadini e i city users. Siamo orgogliosi di fare da apripista e incoraggiamento, in tal senso, per tutte le altre istituzioni”.