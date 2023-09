Roma, cadavere in carrello della spesa: uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo di colore, ucciso a colpi d'arma da fuoco, è stato trovato intorno alle 13.30 in via Raffaele Costi in zona Tor Cervara a Roma, da una volante che faceva rientro in commissariato. Sul caso indaga la Polizia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

