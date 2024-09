Roma, boom di offerte di lavoro: turismo e aeroporti i settori in crescita

Roma si prepara al Giubileo e le assunzioni nel settore turistico sono in crescita, con il comparto che si riprende dalle difficoltà del post-pandemia. Anche la domanda di lavoro nel settore aeroportuale è in forte aumento, e la città ha bisogno di nuovi lavoratori con competenze specifiche nei settori legale e finanziario. È quanto emerge dall’osservatorio Adecco, che monitora l’andamento della domanda lavorativa nella Capitale e nel Lazio.

Una sfida importante

Nella Regione, spiegano gli esperti, «quest’anno si registra una richiesta crescente di figure professionali in vari settori», con la ristorazione e l’alberghiero in testa. Rispetto agli anni della pandemia, questi settori stanno vivendo un vero boom: circa il 65% delle richieste da parte delle aziende è stato soddisfatto. «La ricerca di queste figure è oggi una sfida importante», sottolineano dall’Osservatorio, «poiché molti lavoratori, durante le chiusure imposte dal Covid, hanno trovato impieghi alternativi».

Il settore aeroportuale

Un’altra tendenza rilevante per il 2024 riguarda il settore aeroportuale, che vede un’ampia ricerca di figure come addetti allo scalo, hostess, steward, e operai per il carico e scarico dei bagagli. Rispetto al 2023, le richieste soddisfatte da Adecco sono aumentate del 223%, con oltre 500 risorse fornite alle imprese nei primi sei mesi del 2024. In vista del Giubileo del prossimo anno, queste tendenze dovrebbero continuare, con un ulteriore aumento della domanda nei settori turistico, della ristorazione e degli hotel, oltre che nei servizi di accoglienza e aeroportuali.

Gli altri settori in crescita

Altri settori in crescita sono le costruzioni, che grazie al PNRR hanno visto un forte incremento a partire dal 2023, e il settore farmaceutico, particolarmente attivo nelle province di Frosinone e Latina. Inoltre, si osserva una maggiore stabilità contrattuale: nel Lazio, oltre il 57% dei contratti è oggi a tempo indeterminato.

I quadranti di Roma

Guardando a Roma, i settori più dinamici sono quelli delle facilities, con una forte domanda di tecnici per la manutenzione elettrica ed elettronica, e dell’Ict (Information and Communication Technologies). Roberta De Marzi, responsabile operativo di Adecco per Lazio, Sicilia e Sardegna, spiega che «la Capitale ha specifiche aree con vocazioni occupazionali diverse». «A Roma Nord, per esempio, c’è una forte domanda di profili nel settore legale e finanziario, grazie alla presenza di studi legali e assicurativi, mentre a Roma Est si cercano competenze nell’aerospazio, ingegneria ed elettronica. A Fiumicino, complice l’aeroporto, sono richiesti esperti di lingue e meccanica, mentre al Centro si punta su lingue e accoglienza».

Nonostante la domanda elevata, però, «tre posti su dieci restano vacanti», prosegue De Marzi. Le candidature spesso non soddisfano pienamente i requisiti richiesti dalle aziende, sia per le figure altamente specializzate che per quelle nei settori turistico e alberghiero.

A Roma, Adecco partecipa anche al Programma Integra dell’Unchr, l’Agenzia Onu per i rifugiati, un’iniziativa che mira a integrare e formare i rifugiati per il mercato del lavoro. «Abbiamo notato un interesse crescente», conclude De Marzi. «Il programma è partito con l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, e le imprese romane sono molto favorevoli perché permette loro di accedere a professionalità già formate».