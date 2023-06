Roma, bimba di un anno trovata morta in auto alla Cecchignola

(Adnkronos) – Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in auto in via dei Fucilieri nella zona della Cecchignola, a Roma. La piccola è stata notata da un passante che ha chiamato i carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

