Roma, barcone sul Tevere inclinato su un fianco

(Adnkronos) – Il nucleo sommozzatori e vigili del fuoco fluviali stanno intervenendo da ieri sera, all'altezza di Ponte Cavour, per la messa in sicurezza del barcone sul Tevere 'Lian Club', inclinato su un fianco presumibilmente per una falla nelle camere stagne di galleggiamento. I vigili del fuoco stanno alleggerendo dai carichi la struttura oltre a monitorare eventuali sversamenti di sostanze inquinanti. L'intervento prosegue. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

