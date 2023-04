Roma, bagni pubblici gratis e a pagamento. Dove sono e quanto costano

Usufruire di bagni pubblici in una grande città come Roma può essere difficile, soprattutto per un visitatore, magari non italiano. Occorre innanzitutto sapere dove sono, quello più vicino nella zona dove ci si trova, sperare che la fila non sia troppo lunga e magari che siano puliti. Dei servizi igienici numerosi, adeguatamente distribuiti e facilmente accessibili sono essenziali sia per i cittadini romani sia per i turisti, in una città che nel 2022 ha contato 15 milioni di visitatori (la metà stranieri).

Vediamo dove trovare i bagni pubblici gratis e a pagamento a Roma.

Bagni pubblici nelle stazioni

Stazione Termini: i servizi igienici si trovano nel seminterrato sul lato di via Giolitti, orari 6-23, e sul lato di via Marsala, orari 6-1, costo 1 €.

Stazione Tiburtina: i servizi igienici si trovano al primo piano seminterrato e al secondo piano. Orari 7-20, costo 1 €.

Stazione Ostiense: la situazione dei servizi igienici della stazione Ostiense è piuttosto dubbia. Anche i bagni a pedaggio della metropolitana non sono raccomandati. Se necessario, puoi andare al Eataly, che puoi raggiungere attraverso il sottopasso sotto i binari verso la traccia 15. Eataly è aperto dalle 9 alle 24.

I bagni del Comune di Roma (a pagamento e con Roma pass)

Il comune di Roma ha privatizzato il servizio. Ora ci sono otto punti di informazione con servizi igienici e tre posti di soli servizi igienici. Le strutture sono di buona qualità e accessibili su sedia a rotelle.

Il servizio costa 1 euro ed è gratuito per i possessori del Roma Pass.

Servizi sanitari senza punto informativo:

Vaticano: Piazza della Città Leonina 10 – 20

Centro: Piazza di Spagna 9 – 22

Trastevere: Piazza Sidney Sonnino 10 – 18

Bagni pubblici in ogni Municipio



BAGNI PUBBLICI FISSI IN MURATURA (Servizio gratuito gestito da AMA)

1° Municipio

Piazza del Colosseo

10.00 – 19.40

Via Valle delle Camene (Pass.ta Archeologica)

10.00 – 16.40

Villa Celimontana

10.00 – 16.40

Piazza S. M. Liberatrice (Testaccio)

10.00 – 16.40

Piazzale Garibaldi (Gianicolo)

10.00 – 16.40

Piazza di Spagna

10.00 -19.40

Piazza di San Silvestro

10.00 – 19.40

Piazza dell’Esquilino

10.00 – 16.40

Via Zanardelli (Piazza Navona)

10.00 – 19.40

Salita del Pincio

10.00 – 16.40

Piazza di Porta San Giovanni

10.00 – 16.40

Piazza Sidney Sonnino

10.00 – 16.40

2° Municipio

Villa Ada (Via di Ponte Salario)

10.00 – 16.40

Villa Borghese (Giardino del Lago)

10.00 – 16.40

Villa Paganini

11.40 – 17.40

5° Municipio

Piazza Balsamo Crivelli

10.00 – 16.40

9° Municipio

Villa Lazzaroni

10.00 – 16.40

11° Municipio

Via Ardeatina (ex Dazio)

a richiesta

Basilica di San Paolo

10.00 – 16.40

13° Municipio

Parco di Castelfusano

10.00 – 16.40

16° Municipio

Villa Pamphili (Via Aurelia Antica)

10.00 – 16.40

Villa Pamphili (adiacente Via di San Pancrazio)

10.00 – 16.40

17° Municipio

Piazza della Città Leonina (San Pietro)

10.00 – 19.40

Parco Adriano (Castel S. Angelo)

10.00 – 16.40

Piazza Risorgimento

10.00 – 19,40

18° Municipio

Largo Porta Cavalleggeri

10.00 – 16.40

BAGNI PUBBLICI PREFABBRICATI (servizio igienico automatizzato a pagamento-1,00€)



1° Municipio

Via Manlio Gelsomini (area verde)

2° Municipio

Piazza Mancini ang. Via Longhi (Capolinea Atac)

Piazza Mancini ang. Via F. Brunelleschi (parcheggio)

Viale De Coubertin (area verde)



3° Municipio

Piazzale Stazione Tiburtina (Capolinea Atac)

Via Pietro l’Eremita (parcheggio)

4° Municipio

P.zza G. Primoli – Largo Pugliese – (Capolinea Atac)

Largo Fausto Labia (Capolinea Atac)



8° Municipio

Grotte Celoni (Parcheggio Atac)

9° Municipio

Piazza Re di Roma – (area verde – metropolitana)

Via dei Rogazionisti (officine Atac)

Piazza Zama (Capolinea Atac)



10° Municipio

Piazza di Cinecittà (Capolinea Atac – Municipio)

11° Municipio

Piazza Rufino (parcheggio di scambio)

12° Municipio

Piazza dell’Agricoltura (Capolinea Atac)

Piazzale Pier Luigi Nervi (Capolinea Atac)

Via F. T. Marinetti (area verde)

15° Municipio

Via Damiano Macaluso (mercato)

16° Municipio

Via Portuense (Porta Portese – fronte canile)

Via Portuense (Porta Portese – fronte canile)

17° Municipio

Piazzale CIodio

Viale Mazzini

Viale Giulio Cesare (capolinea Cotral)

18° Municipio

Via Sergio I ang. via Gregorio VII

19° Municipio

Via Mattia Battistini

20° Municipio

Ponte Milvio – via Riano (parcheggio)

Altri servizi igienici si trovano ovviamente all’interno di tutti i musei e siti archeologici visitabili negli orari di apertura al pubblico e nei centri commerciali.

