Roma, attese più di 50 mila persone per il concerto di Capodanno. Il prefetto lo sposta a Circo Massimo

Il concerto di Capodanno di Roma, che fino a pochi giorni fa doveva tenersi ai Fori Imperiali, si terrà a Circo Massimo. Dopo la riunione con il Comitato provinciale, la Prefettura di Roma ha deciso di spostare l’evento per assicurare ordine e sicurezza pubblica.

La riunione

Alla riunione hanno partecipato il prefetto Bruno Frattasi, l’assessore capitolino ai Grandi eventi Alessandro Onorato, il questore di Roma Carmine Belfiore, e l’assessora alle Attività produttive di Roma Monica Lucarelli.

Il concerto gratuito, che ritorna dopo due anni di pandemia, quest’anno prevede una grande partecipazione grazie anche ai nomi dei cantanti presenti: Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni.

Le parole dell’assessore Onorato

Per questo motivo, l’assessore capitolino Alessandro Onorato, dopo il vertice, ha dichiarato: “Dopo anni, per fortuna, per la prima volta abbiamo il problema di gestire le presenze e non quello di riempire la piazza. È il segnale che abbiamo portato un cast artistico di primo piano che a pagamento riempie palazzetti e stadi. Roma tra le altre cose è l’unica grande città italiane che offre gratuitamente un concerto in piazza con un cast di primissimo livello”.

Ha continuato poi: “Sono attese 50 mila persone al Circo massimo; secondo i dati di Ebtl, ad oggi, a Capodanno sono previste 560mila presenze turistiche, in base alle prenotazioni in alberghi e b&b. Sono numeri destinati a crescere, visto che i giovani sono soliti approfittare anche delle tendenze last second. Sarà un capodanno non solo per i romani e i turisti, ma per tutta Italia. Roma ha recuperato la centralità che deve avere una capitale”.

© Riproduzione riservata