Roma, amico 17enne uccisa a coltellate: “Lui lo conoscevano tutti, faceva danni”

(Adnkronos) – "Lui tutti lo conoscevano, già ce l'avevano un po' di persone con lui, faceva i danni". Così, a 'Ore 14' su Raidue, un vicino di casa più o meno coetaneo di Michelle Maria Causo, ritrovata senza vita ieri pomeriggio in un carrello per la spesa abbandonato accanto ai cassonetti di via Stefano Borgia, a Primavalle. "Siamo cresciuti insieme, Michelle era una brava ragazza", ha sottolineato. Il ragazzino racconta tra l'altro che la mamma della vittima aveva conosciuto il 17enne cingalese arrestato per l'omicidio: "L'ha conosciuto, lei gli aveva detto che è un bravo ragazzo". "Qualche volta li vedevo insieme", aggiunge il ragazzino, riferendosi a Michelle e al 17enne. —[email protected] (Web Info)

