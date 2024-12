Roma, al via la campagna di sensibilizzazione sui botti di fine anno

Con l’arrivo delle festività di fine anno, si intensifica l’uso di petardi e fuochi d’artificio, spesso con conseguenze drammatiche. Per contrastare il fenomeno e prevenire incidenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno avviato una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta in particolare ai giovani, ma con un messaggio che mira a raggiungere l’intera comunità.

Botti di fine anno, i consigli dei Carabinieri

Nell’ambito delle iniziative per promuovere la cultura della legalità, la Squadra Artificieri Antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Roma sta svolgendo incontri nelle scuole della Capitale. Gli esperti dell’Arma incontrano studenti di tutte le età per spiegare, con un linguaggio accessibile e strumenti multimediali, i gravi rischi legati all’uso improprio di giochi pirotecnici e all’acquisto di prodotti illegali.

Durante questi incontri, i Carabinieri mostrano video dimostrativi per illustrare gli effetti devastanti di un uso incauto di petardi e fuochi d’artificio; espongono materiale informativo e didattico per educare i giovani al rispetto delle norme di sicurezza; offrono altresì consigli pratici su come riconoscere i prodotti legali e utilizzarli in modo corretto.

Gli incidenti più gravi, spesso con esiti mortali o con lesioni permanenti, derivano dall’utilizzo di prodotti illegali. Questi ultimi non rispettano le normative di sicurezza e possono esplodere in modo imprevedibile. Un altro rischio sottovalutato è rappresentato dai fuochi inesplosi, che molti tentano di maneggiare o riaccendere, ignorandone la pericolosità.

Le regole da seguire secondo l’Arma

Sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri è disponibile una guida completa sui fuochi d’artificio, con consigli utili per riconoscere i prodotti sicuri e per utilizzarli nel rispetto delle regole. La guida è pensata anche per i più piccoli, con raccomandazioni mirate a prevenire incidenti domestici e situazioni pericolose.

I Carabinieri sottolineano alcune regole fondamentali da seguire:

Acquistare solo prodotti legali: verificare la presenza del marchio CE e acquistare fuochi d’artificio esclusivamente da rivenditori autorizzati; Seguire le istruzioni: leggere attentamente il manuale di utilizzo e rispettare le indicazioni del produttore; Tenere lontani i bambini: i giochi pirotecnici devono essere usati solo da adulti e in condizioni di sicurezza; Evitare di riaccendere fuochi inesplosi: in caso di malfunzionamento, allontanarsi immediatamente e non tentare di riparare o riaccendere il prodotto; Scegliere spazi aperti e sicuri: evitare di utilizzare petardi e fuochi d’artificio in aree affollate o vicine a edifici e veicoli.

Per ulteriori approfondimenti e consigli utili, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri: Carabinieri – Fuochi d’artificio.