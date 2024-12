Roma, a Torre Angela un “Bosco Rosso” a protezione delle donne

L’area sarà videosorvegliata e, in caso di difficoltà, potranno intervenire operatori qualificati in soccorso

Un’iniziativa unica in Italia, il “Bosco Rosso”, sarà realizzata nel Municipio VI di Roma come risposta concreta e simbolica alla crescente violenza contro le donne. L’area, che sorgerà nel parco Tufilli di Torre Angela, non sarà solo uno spazio verde, ma un luogo di protezione, supporto e sensibilizzazione.

Franco: “Siamo i primi in Italia”

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Municipio VI e l’Associazione Algaxia, rappresenta un importante passo avanti nel contrasto alla violenza di genere. Il “Bosco Rosso” è concepito come un rifugio sicuro per le donne, dotato di sistemi di videosorveglianza, operatori qualificati e percorsi appositamente studiati per offrire sicurezza e supporto.

«Siamo i primi in Italia ad avviare un progetto del genere – ha dichiarato Nicola Franco, Presidente del Municipio VI – accogliendo con grande favore l’iniziativa di Algaxia per creare un ‘Bosco Rosso’. Questo spazio sarà una risposta concreta alla violenza contro le donne e un simbolo di rinascita per l’intera comunità».

Il “Bosco Rosso” sarà realizzato nel parco Tufilli, che sarà oggetto di una completa riqualificazione. L’obiettivo è trasformare un’area urbana spesso trascurata in un luogo accogliente e protetto, in cui le donne possano sentirsi al sicuro e trovare sostegno.

Bosco Rosso, tra videosorveglianza e percorsi benessere

Il parco sarà dotato di:

Sistemi di videosorveglianza avanzati , per monitorare costantemente l’area e garantire la sicurezza delle frequentatrici;

, per monitorare costantemente l’area e garantire la sicurezza delle frequentatrici; Operatori qualificati , pronti a intervenire per offrire aiuto a chiunque si trovi in difficoltà;

, pronti a intervenire per offrire aiuto a chiunque si trovi in difficoltà; Percorsi studiati per il benessere, che includeranno sentieri per passeggiate, aree relax e spazi per attività comunitarie.

Il progetto è stato presentato ufficialmente il 4 dicembre presso la Sala Cinema Antonio Cerone a Tor Bella Monaca, in via Natale Balbiani. Durante l’evento, i rappresentanti dell’Associazione Algaxia e del Municipio VI hanno illustrato gli obiettivi dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di creare spazi che promuovano la sicurezza e il rispetto.