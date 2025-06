Roma, al Quarticciolo inaugurato il Parco Modesto di Veglia: perchè è non è uno spazio qualunque

Ha aperto i battenti il Parco Modesto di Veglia, in via Trani, nel cuore del Quarticciolo. Si tratta di una nuova area ludico-ricreativa progettata per essere inclusiva e accessibile a tutti i bambini, anche a quelli con disabilità motorie, e concepita per essere utilizzata durante tutto l’anno, sia in estate che in inverno.

Parco Modesto di Veglia, i dettagli

Il progetto, firmato dall’architetto del paesaggio Lorenza Bartolazzi, è stato pensato per favorire l’integrazione tra bambini con abilità diverse. Gli spazi sono stati realizzati secondo i principi del progetto europeo Play for All, permettendo anche ai più piccoli con disabilità gravi di condividere momenti di gioco con i coetanei normodotati in un contesto privo di barriere. I percorsi del giardino sono strutturati in modo da garantire la massima fruibilità, e sono stati installati pannelli informativi con mappe tattili e pittogrammi, posizionati a 130 cm da terra, per consentire l’orientamento in autonomia a ogni visitatore.

Grande attenzione è stata posta anche alla sostenibilità: i lavori sono stati eseguiti con tecniche avanzate e materiali eco-compatibili, in linea con i criteri dell’Innovation Building, mirando alla realizzazione di spazi pubblici intelligenti e “green”.

Il parco è stato finanziato con 500mila euro provenienti dal programma ministeriale sperimentale “Dateci Spazio”, grazie all’impegno dell’assessorato capitolino all’Urbanistica e alla “città dei 15 minuti”. Il progetto del Quarticciolo è uno dei due presentati e finanziati da Roma Capitale nel 2022, insieme a un altro intervento nel Municipio XI, per un totale di 1 milione di euro. Il Parco Modesto di Veglia è il primo dei due ad essere completato. Nell’ambito dello stesso intervento, è stata riqualificata un’area verde adiacente, ora dotata di attrezzature per l’attività sportiva all’aperto e di una zona recintata dedicata ai cani. In totale, gli interventi hanno riguardato una superficie di circa 5.000 metri quadrati.

Caliste, presidente Municipio V: “Rilancio verde pubblico è priorità”

«Stiamo lavorando da tre anni in sinergia con il Municipio, le associazioni locali e il Laboratorio di Quartiere – ha dichiarato Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica –. Il giardino Modesto di Veglia è il primo tassello di un ampio progetto di rigenerazione urbana costruito insieme alla comunità. Questo spazio, recuperato dal degrado, rappresenta solo l’inizio: tra i futuri interventi c’è anche la realizzazione della ‘Fabbrica del Teatro’ nei magazzini dell’Opera, con il recupero di sette capannoni per favorire la crescita socioeconomica del territorio».

Soddisfatto anche Mauro Caliste, presidente del Municipio Roma V: «Il nuovo parco è un’occasione importante per il quartiere, che grazie anche alla partecipazione attiva delle realtà associative locali, si riappropria di uno spazio abbandonato. Il rilancio del verde pubblico è una delle priorità dell’amministrazione e questo intervento lo dimostra ancora una volta».