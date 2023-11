Roma, 19 novembre prima Domenica Ecologica: il programma

Come previsto dal calendario 2023-2024 fissato dalla Giunta capitolina nel settembre scorso, domenica 19 novembre sarà la prima delle cinque “Domeniche Ecologiche” con il relativo blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella nuova Ztl “Fascia Verde” dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30, come disposto dall’ordinanza del Sindaco Roberto Gualtieri del 16 novembre 2023. Lo comunica il Campidoglio.

Calendario Domeniche Ecologiche e deroghe

Le altre date delle Domeniche Ecologiche sono il 3 dicembre 2023, il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024.

Tra le deroghe del provvedimento rientrano: i veicoli elettrici o ibridi e quelli monofuel a metano o GPL; i veicoli bi-fuel (con doppio sistema di alimentazione benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati ma solo se marcianti a GPL o metano e omologati in classe Euro 3 e successive; i veicoli a benzina classe Euro 6; i ciclomotori (50cc) con motore a 4 tempi di classe Euro 2 e successive; i motocicli a 4 tempi di classe Euro 3 e successive.

Impianti di riscaldamento

Inoltre, sull’intero territorio comunale, tra le misure volte al contenimento delle emissioni inquinanti, restano ferme le disposizioni dell’Ordinanza sindacale del 31.10.23 sull’utilizzo degli impianti di riscaldamento domestico per un massimo di 11 ore giornaliere e una temperatura di non oltre i 19°C (+2°C di tolleranza).

Sensibilizzazione temi sostenibilità ambientale

“Le domeniche ecologiche sono un’importante occasione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e sulle azioni necessarie a limitare le emissioni inquinanti e a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Azioni fondamentali per la tutela della nostra salute e per il rispetto delle direttive europee per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica fissati per il 2050.

Socialità e divertimento

Ecco perché, come abbiamo fatto con il ‘Sabato Blu’, la giornata dedicata al camminare urbano lo scorso 14 ottobre, vogliamo coinvolgere la cittadinanza nelle domeniche di stop al traffico rendendole anche giornate di riappropriazione collettiva della città e momenti di socialità e divertimento per ogni fascia d’età.

In Via dei Fori Imperiali spettacoli per tutte le età

Con questo obiettivo, in occasione della prima Domenica Ecologica, abbiamo voluto creare un grande evento cittadino con un programma di spettacoli musicali e di danza, performance di street band, esibizioni di band studentesche, spettacoli per bambini e laboratori di divulgazione ambientale che si terranno dalle ore 10 alle 19 nel magnifico scenario di Via dei Fori Imperiali”. Il programma dettagliato degli eventi è consultabile sul portale di Roma Capitale. (Ansa)