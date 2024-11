Roma, 10 novembre: Domenica Ecologica con blocco del traffico e festa per tutti

Il 10 novembre, Roma darà il via alla prima delle cinque domeniche ecologiche previste dal nuovo calendario 2024-2025, un’iniziativa che torna a coinvolgere la capitale con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità ambientale e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30, il traffico veicolare sarà fermo in tutta la Fascia Verde della città, un’area che copre i quartieri centrali e periferici più prossimi al cuore della capitale. Il divieto riguarderà tutti i veicoli a motore endotermico, ma non i mezzi pubblici, i veicoli elettrici e quelli a basse emissioni, che continueranno a circolare.

L’ecologia che si fa festa a Roma

La Domenica Ecologica non è solo un giorno di limitazioni al traffico. Per il secondo anno consecutivo, Roma trasforma l’evento in una grande occasione di socializzazione e svago per tutta la cittadinanza, puntando a riappropriarsi degli spazi urbani in modo innovativo e sostenibile. Via dei Fori Imperiali, una delle arterie più iconiche della capitale, sarà il cuore pulsante delle celebrazioni, con eventi a partire dalle 10:00 fino alle 19:00. Lungo questa storica via, pedonalizzata per l’occasione, si alterneranno performance artistiche, spettacoli di strada e intrattenimento pensati per tutte le età.

Il programma, organizzato da Zètema in collaborazione con associazioni culturali locali, prevede una varietà di eventi che spaziano dalla musica dal vivo a performance teatrali. In particolare, ci saranno concerti di gospel, jazz e percussioni brasiliane, marching bands e ensemble di chitarristi e flautisti. Non mancheranno anche spettacoli di breakdance acrobatica, danza africana e performance di teatro e cabaret, il tutto distribuito su cinque postazioni lungo Via dei Fori Imperiali, per garantire a tutti la possibilità di partecipare e divertirsi. Un’ulteriore novità di quest’edizione sarà la parata di danzatori in travestimenti di animali, che sicuramente aggiungerà un tocco di allegria e partecipazione collettiva.

Un impegno per la qualità dell’aria e la salute

Ma la Domenica Ecologica è, prima di tutto, un’iniziativa volta a combattere l’inquinamento atmosferico, che rappresenta una delle sfide più urgenti per Roma e per molte altre metropoli europee. L’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha ribadito l’importanza di queste giornate, sottolineando che le politiche di blocco del traffico sono parte di un piano integrato per migliorare la qualità dell’aria e ridurre i livelli di smog nella capitale. “Le domeniche ecologiche sono un’occasione di sensibilizzazione”, ha dichiarato Alfonsi, “ma sono anche misure concrete di prevenzione contro malattie respiratorie e cardiovascolari causate dall’inquinamento.”

Il dato che rende particolarmente urgente l’attuazione di queste misure è il crescente allarme legato alla mortalità e alle malattie provocate da una qualità dell’aria scadente. In base agli ultimi studi, l’inquinamento atmosferico è responsabile di migliaia di decessi premature ogni anno in Italia, e la capitale non fa eccezione. Per questo motivo, oltre al blocco del traffico, la città sta implementando altre azioni di sensibilizzazione e informazione sul cambiamento climatico, per educare i cittadini all’importanza di un comportamento più rispettoso dell’ambiente.

Sabato Blu: un’anticipazione all’ecologia in movimento

Quest’anno, la Domenica Ecologica sarà accompagnata dal “Sabato Blu”, una giornata dedicata al camminare e all’esplorazione della città in modo diverso. Dopo il successo dell’edizione precedente, il Campidoglio ha deciso di riproporre l’iniziativa, che invita i romani a muoversi senza auto, riscoprendo le bellezze di Roma a piedi o in bicicletta. La giornata di sabato sarà ricca di attività pensate per tutti, dalle passeggiate guidate ai giochi all’aperto, creando così un ponte ideale verso la giornata di domenica, che vedrà la città ancora più vivibile e aperta alla socialità.

Le domeniche ecologiche 2024-2025: un impegno a lungo termine

La domenica del 10 novembre non sarà che la prima di una serie di cinque domeniche ecologiche. Le prossime giornate di blocco del traffico sono previste per il 1° dicembre, il 26 gennaio, il 16 febbraio e il 23 marzo 2025. L’adozione di queste giornate di stop al traffico è parte di un impegno più ampio del Campidoglio per il miglioramento della qualità dell’aria e il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica fissati dall’Unione Europea.

In quest’ottica, le politiche ecologiche non devono essere considerate come misure episodiche o emergenziali, ma come parte di un progetto strutturato di sostenibilità, che mira a modificare il comportamento dei cittadini e a incentivare forme di mobilità alternative, più ecologiche e meno impattanti sull’ambiente. Roma, come molte altre grandi città, è di fronte a un bivio: continuare sulla strada del traffico incontrollato o intraprendere un percorso che la renda più vivibile, meno inquinata e maggiormente a misura d’uomo.