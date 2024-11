Roma, camion dei rifiuti sfonda la parete di un palazzo: in codice rosso autista e inquilina

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 4:30, un grave incidente ha coinvolto un addetto alla raccolta dei rifiuti, rimasto ferito in modo serio insieme a una residente. L’operatore stava guidando un autocompattatore di una ditta in appalto per le utenze commerciali, non appartenente dunque all’AMA come riportato inizialmente. Per cause ancora in fase di accertamento, ma che sembrano attribuibili a un probabile colpo di sonno, l’autista ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Vitorchiano, nella zona Due Ponti di Roma.

Lo schianto e i soccorsi

Il veicolo ha deviato dalla sua traiettoria e si è schiantato contro un muro portante di un edificio residenziale, abbattendolo parzialmente. La forza dell’urto ha fatto sì che una parte della parete crollasse all’interno di un appartamento, colpendo inaspettatamente un’inquilina che in quel momento si trovava all’interno. La donna è rimasta intrappolata sotto le macerie, mentre il conducente è rimasto bloccato all’interno della cabina del camion, seriamente danneggiata nell’impatto.

I soccorsi sono stati tempestivi. Intorno alle 4:45, i vigili del fuoco sono giunti sul posto con diverse squadre, impiegando un’autoscala e un’autogru per liberare le persone coinvolte. Dopo un’operazione complessa, sono riusciti a estrarre l’autista del camion dal veicolo e a mettere in salvo la donna ferita. Entrambi, trovandosi in condizioni critiche, sono stati affidati immediatamente alle cure del 118 e trasportati in ospedale in codice rosso.

Il recupero del mezzo e la messa in sicurezza

Le operazioni di recupero del mezzo pesante e di messa in sicurezza dell’area danneggiata continueranno per tutta la mattinata, dato che il crollo del muro ha compromesso la stabilità dell’edificio. I tecnici dei vigili del fuoco e i funzionari dell’Italgas, giunti per verificare eventuali danni agli impianti, hanno dichiarato inagibili due appartamenti dell’edificio.

Intanto, le forze dell’ordine stanno svolgendo indagini per chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.