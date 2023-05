Roberto Spada ‘sfrattato’ a Ostia, cerca casa: “In affitto senza busta paga”

(Adnkronos) – E' stata sgomberata la casa occupata abusivamente a Ostia da Roberto Spada con la compagna. A liberare l'appartamento del comune di Roma i carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Ostia. La casa si trova in via Guido Vincon al lido di Ostia. Su Facebook ieri sera Roberto Spada – salito alla ribalta delle cronache per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi – ha messo anche un annuncio: "Cercasi casa in affitto per noi, imminente … Nel decimo municipio … p.s. senza busta paga".

ZEVI – "Desidero innanzitutto ringraziare tutte le forze dell'ordine schierate questa mattina per effettuare lo sgombero degli alloggi occupati a Ostia" scrive in una nota l'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi. "Un'operazione di ripristino della legalità, condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Ostia, che rappresenta un'ottima notizia per Roma e per i suoi cittadini". "L'amministrazione è in prima linea contro chi, con la violenza, si approfitta del patrimonio pubblico, calpestando i diritti di chi è in attesa di una casa popolare. Poche parole e molti fatti, l'alloggio liberato sarà oggi stesso allarmato e sottoposto a videosorveglianza, in attesa della sua successiva assegnazione non appena sarà dissequestrato".

REGIMENTI – "Desidero rivolgere il mio plauso ai carabinieri del nucleo investigativo Ostia per l'operazione con cui questa mattina hanno sgomberato l'alloggio del Comune di Roma, occupato abusivamente da Roberto Spada" afferma in una nota Luisa Regimenti, assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale ed Enti locali della Regione Lazio. "Il ripristino della legalità è una delle priorità della giunta regionale guidata dal presidente Francesco Rocca: le istituzioni devono essere unite a fianco dei cittadini e nel supportare il lavoro delle forze dell’ordine, particolarmente delicato in quei territori dove è più forte la presenza della criminalità organizzata" conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

