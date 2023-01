Ristrutturazione casa Roma: modernizza il tuo appartamento

Tutti desiderano i comfort di una casa accogliente e ben progettata. Per avere un buon lavoro è necessario rivolgersi ad una ditta di ristrutturazione casa Roma che abbia esperienza, una squadra di professionisti, attenzione per le esigenze e i gusti del cliente e anche prezzi abbordabili.

Modernizzare una casa è il modo migliore per apportare cambiamenti che possano migliorarne sia l’aspetto che il valore.

Ecco gli interventi più importanti nella ristrutturazione casa Roma

Crea un open space

Le planimetrie realizzate in stile open sono in cima alla lista quando si tratta di vendere una casa. I proprietari di abitazione vogliono una pianta aperta in cui la cucina, la camera familiare e la sala da pranzo condividono un ampio spazio aperto. Inoltre, le sale da pranzo convenzionali sembrano non essere più di moda. Ma come fare? Sicuramente sbarazzandosi di mobili grandi e ingombranti e abbattendo muri che non sono portanti e che non hanno nessuna funzione basilare. E poi aggiungendo porte finestre e vetrate che rendano la casa più luminosa e più in armonia con l’ambiente esterno. Anche gli specchi contribuiscono a creare l’idea di uno spazio più arioso e grande.

Aggiungi nuove luci

Arredare con le luci è possibile. Una corretta illuminazione può apportare nuova linfa vitale alla casa, rendendola più armoniosa e accogliente. Ci sono numerosi modi per illuminare la vostra casa con le luci. Alcuni dei metodi più semplici sono l’acquisto di lampade da tavolo e lampade da terra da posizionare negli angoli bui: la tua stanza prenderà vita. Anche le lampade con plafoniere appese al soffitto sono una soluzione molto moderna e di design.

Aggiorna i mobili

Ai mobili più vecchi e antiquati sostituisci soluzioni più moderne con linee dritte e spigolose. Anche le aperture possono essere aggiornate: invece dei cassetti prediligi ante con aperture facilitate e a scomparsa, senza pomelli.

Dipingi

Quando non vuoi sconvolgere tutta la conformazione della casa ma soltanto dare un tocco nuovo, più fresco e modernizzato, opta per una ripittura delle stanze, con colori più stravaganti o più tenui, in base alla tua personalità e al tuo gusto personale.

Le soluzioni sono tantissime come puoi vedere, l’importante è affidarsi a professionisti che sapranno indicarti qual è la soluzione migliore in base alla conformazione della casa e al budget che puoi spendere.

