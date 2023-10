Ristorante romano preferito da Ilary Blasi: lei sì che se ne intende | Alcuni piatti costano anche 65 euro

Ilary Blasi, forse non sembra, ma è una buona forchetta. La sua conoscenza dei ristoranti è piuttosto elevata in materia. Ecco quale è il suo preferito in assoluto.

L’ex signora Totti, forse non tutti lo sanno, ma ha anche lei il suo ristorante preferito. Nonostante la sua forma perfetta è una grandissima amante della buona cucina e riesce a mantenere sempre una linea invidiabile seguendo delle regole ferree. Infatti sa benissimo quando e come concedersi qualche peccato di gola.

Questo perché appunto segue in primis un rigidissimo schema alimentare con solamente qualche giorno di sgarro qui e là ogni tanto, in secundis è una grandissima amante dell’attività sportiva che pratica con regolarità. Non per nulla in passato anche l’ex marito Francesco Totti si lamentava di tanto in tanto di quanto lei fosse ferrea e tosta in questo senso. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Da circa un anno a questa parte inoltre, Ilary Blasi ha avuto modo di rifarsi una vita dal punto di vista sentimentale, dopo il divorzio dall’ex marito, accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale non si nasconde più. La loro prima apparizione pubblica in compagnia delle figlioletta di lei Isabel è avvenuta al parco, durante uno dei tanti sgarri alimentari per l’appunto, una merenda con un ottimo gelato.

Il locale prediletto dalla Blasi

Ilary e Bastian per il momento non convivono e pare che la scelta si dettata principalmente dalle motivazioni lavorative di lui. Tuttavia trascorrono molto tempo insieme. Inoltre essendo pure lui un grande amante della cucina italiana, in molti si augurano di vederli presto pranzare o cenare insieme al ristorante preferito di lei.

Stiamo parlando di uno super rinomato e che è anche il favorito di un altro personaggio pubblico molto in vista, nientemeno che la Premier Giorgia Meloni. Sia lei che l’ex signora Totti, quando l’occasione lo consente, non possono fare a mano che andare a deliziare i loro palati a un prestigiosissimo ristorante di pesce sito nella Capitale. Fuori il nome!

Un pregiatissimo ristorante di pesce

Il suo nome è Rinaldi Al Quirinale ed è sito in Via Parma a Roma. Un locale alquanto colorato e che serve ottimo pesce di altissima qualità. In esso è possibile gustare un menù completo oppure piatti di svariate qualità ed ampia scelta. Si può ad esempio partire da un antipasto di 8 euro di ostriche oppure gambero rosso, tartare e carpacci tra i 25 e i 35€.

Il piatto, primo per l’esattezza a prezzo più alto ma decisamente eccellente comprende nientemeno che l’aragosta a 65€. Pastasciutte con pesce si aggirano intorno ai 30€ per poi arrivare ai più economici come spaghetti alle vongole. Secondi poi assortiti con pesce fresco e crostacei a vista nel banco. Un’sperienza ittica in dimenticabile per tutti i possibili avventori. magari pure a caccia della bella Ilary.

© Riproduzione riservata