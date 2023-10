Schiacciata all’uva, la ricetta di Anna Moroni fa impazzire tutti: il dolce autunnale che piace anche alla Clerici

Anna Moroni ha condiviso su Instagram la ricetta della schiacciata all’uva. Andiamo a scoprire ogni singolo passaggio della preparazione di questo invernale

Anna Moroni è una cuoca molto conosciuta nel mondo dello spettacolo italiano. Ha ottenuto il diploma di ragioneria, diventando interprete nell’ambasciata d’Australia nella capitale italiana. Tuttavia ha mollato questo incarico per dedicarsi all’arte culinaria.

Dal 2002 al 2018 ha preso parte a La prova del cuoco accanto ad Antonella Clerici e in questo modo ha dato lezioni di cucina ai telespettatori. Entrambe hanno detto addio al programma televisivo nello stesso anno, però non ha mai messo in secondo piano la passione per la gastronomia.

E’ comparsa negli studi televisivi di Vivere bene, Ricette all’italiana, E’ sempre mezzogiorno e Senti che fame! – Nonna pensaci tu. Ha riscosso un successo tale che da pubblicare anche dei libri scritti di mano propria.

Essendo a passo con i tempi, ha attivato un profilo su Instagram dove condivide tante ricette. Una di queste, per esempio, riguarda un dolce tipicamente casalingo: la schiacciata all’uva.

La ricetta di Anna Moroni: roba da leccarsi i baffi!

“Stasera è il momento del dessert…un classico della pasticceria casalinga di inizio autunno, un dolce ‘facile facile e buono buono’. Oggi si prepara la schiacciata all’uva!”, ecco la Moroni cosa ha scritto nella didascalia del post pubblicato di recente.

Per iniziare bisogna avere questi ingredienti: 500 g di uva, 500 g di farina, 50 g di cacao dolce, 15 g di lievito di birra, 15 g di semi di finocchio, 120 g di zucchero, 20 ml di olio d’oliva e sale. Il procedimento risulta molto semplice, alla portata di tutti, ed è stato inserito subito sotto l’elenco di ciò che occorre.

“Straordinaria! Parola di Annina”: provare per credere

“Laviamo e asciughiamo gli acini d’uva, quindi li cospargiamo con una leggera quantità di zucchero. Sciogliamo il lievito di birra in acqua tiepida e lo uniamo alla farina, aggiungendo metà dello zucchero, il cacao, l’olio e un pizzico di sale. Poi, impastiamo l’insieme fino a ottenere una palla che lasceremo lievitare coperta da un panno per due ore…Dopo la lievitazione, dividiamo l’impasto in due parti e lo stendiamo in due fogli separati”.

Poi prosegue: “Su uno di essi, distribuiamo metà degli acini d’uva, spolverandoli con lo zucchero e mettendo metà dei semi di finocchio precedentemente pestati. Copriamo con il secondo foglio di pasta e aggiungiamo gli altri acini d’uva, il restante zucchero e i semi di finocchio. Inforniamo a 200° C in forno preriscaldato, lasciando cuocere per almeno 20 minuti”. Più facile a dire che a fare…non resta che mettersi ai fornelli!

