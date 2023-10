Tiramisù senza uova: la ricetta di Benedetta Rossi | Farai un figurone e tutti vorranno il bis

Benedetta Rossi nei suoi canali social ha proposto tre varianti della ricetta del tiramisù senza uova. Un vero toccasana per chi ha delle intolleranze o non gradisce le uova crude

Il tiramisù è uno dei dolci più amati dagli italiani. Andando nello specifico, si tratta di un dessert al cucchiaio fatto con i savoiardi inzuppati nel caffè e cosparsi di crema a base di mascarpone. Si presume che abbia origini recenti, ma si discute sulle sue origini.

Qualcuno sostiene che sia di provenienza veneta mentre altri appoggiano l’attribuzione al Friuli Venezia Giulia. Tuttavia c’è da aggiungere un’altra ipotesi, ovvero che il merito della sua creazione sia di un pasticcere di Torino in onore del Conte di Cavour ai tempi dell’unificazione italiana.

Gli ingredienti principali sono i seguenti: biscotti savoiardi, mascarpone, zucchero, cacao in polvere, uova e zucchero. Può essere servito in un recipiente rettangolare o all’interno di bicchieri, la scelta è puramente soggettiva.

Tante sono le ricette che si possono trovare on-line e su libri da cucina. Sicuramente è una delle tante proposta da Benedetta Rossi, una delle food blogger più amate degli ultimi anni. Andiamo a scoprire le tre varianti di tiramisù senza uova proposte da lei sui suoi canali social.

Le tre varianti del tiramisù di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi ha pubblicato una serie di libri con ricette imperdibili. Le propone anche dalla cucina di casa sua nel programma televisivo che le ha dato ulteriore visibilità. Stavolta ha parlato delle varianti del tiramisù senza le uova. Sicuramente una bella novità per chi ha delle intolleranze alimentari.

In primis ha parlato del tiramisù classico senza uova. A seguire ha proposto quello al pistacchio senza uova. Infine ha proposto anche il tiramisù cocco e cioccolato. Per il primo tiramisù bisogna aggiungere del mascarpone e latte in una ciotola. Con l’aggiunta di panna si ottiene una crema montata. Nel frattempo si immergono savoiardi nel caffè freddo. Poi si sistemiamo i biscotti in un vassoio e si mette la crema. Andiamo a spiegare alla procedura degli altri.

Tiramisù al pistacchio, al cocco e cioccolato

Per il secondo tiramisù basta aggiungere la crema spalmabile al pistacchio all’interno del recipiente con il mascarpone e la panna. Una volta sistemati i biscotti e messa alla crema sopra, il tocco finale è rappresentato dalle granelle di pistacchio.

Per quanto riguarda il tiramisù cocco e cioccolato, mascarpone, zucchero e panna danno una crema montata. Da parte si mette una ciotola con farina di cocco e acqua e, una volta idratato, il cocco è pronto per essere spolverato con il cioccolato grattugiato sul tiramisù. Per scoprire la quantità degli ingredienti bisogna visitare i suoi canali social.

