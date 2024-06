Risparmio, trovata la cifra magica da mettere via ogni 30 giorni: ti crei un tesoretto niente male

Per chi non riesce a risparmiare, ecco una guida passo passo per capire come mettere il proprio denaro da parte in modo intelligente.

Mettere da parte dei soldi rappresenta un cuscinetto contro imprevisti e difficoltà economiche, oltre a consentire il raggiungimento di obiettivi a lungo termine come l’acquisto di un oggetto, l’educazione dei figli o una pensione serena. Tuttavia, risparmiare può essere un’impresa ardua in un contesto economico quale quello italiano.

Questo è caratterizzato da lavoro precario, insicurezze economiche e congiunture storiche sfavorevoli. Proprio in merito alla pensione, infatti, la situazione italiana per gli under 30 sarà davvero disastrosa. Di recente è stata infatti diffusa la notizia per cui i giovanissimi andranno in pensione a 70 anni.

Ad ogni modo, avere dei risparmi significa essere preparati ad affrontare emergenze inaspettate, come una spesa medica improvvisa. Inoltre permette di prendere decisioni finanziarie più ponderate, senza dover ricorrere a prestiti onerosi.

Nonostante ciò, molti individui trovano estremamente difficile mettere da parte dei soldi. Una delle principali cause è la precarietà del lavoro. Con contratti a tempo determinato, part-time o con salari bassi, molte persone non riescono a coprire le spese di base, figuriamoci risparmiare. Insomma, la mancanza di stabilità lavorativa influisce.

Come risparmiare?

Nonostante l’aumento del costo della vita, fatto che ha colpito l’Italia, l’Europa e gli altri continenti, ci sono strategie che possono aiutare a risparmiare anche in tempi difficili. Creare un budget realistico è il primo passo per capire dove vanno a finire i soldi e individuare eventuali spese superflue da tagliare.

Anche piccoli cambiamenti, come ridurre le spese per il tempo libero o cercare offerte per i beni di consumo, possono fare la differenza nel lungo periodo. Inoltre, molti si stanno affidando ad app specifiche che gestiscono il proprio portafogli in nostra vece. Ma è davvero necessario?

Quanto devi risparmiare ogni mese?

La strategia vincente è una. Secondo alcune stime finanziare compiute da esperti del settore economico, l’ideale per poter raggiungere un certo quantitativo di denaro definibile tesoretto è mettere da parte, ogni mese, una cifra specifica. Questa varia da persona a persona, in base anche al luogo di provenienza.

La variabile è data dallo stipendio di ciascuno. Infatti, bisognerebbe mettere da parte il 20% del proprio stipendio ogni 30 giorni; il 50% destinarlo alle spese fondamentali della vita e il restante 30% ai desideri e allo svago personali. Quest’ultimo punto è fondamentale, poiché lo svago aiuta tutti a non andare in burnout lavorativo.